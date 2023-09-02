Festival Itaúnas & Sabores oferece pratos feitos de aipim a partir de R$ 30

Pratos Itaúnas & Sabores Crédito: Divulgação

O feriadão de 7 de setembro promete agitar a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, na Região Norte do Estado, com muita comida e música boa. De quinta (7) a domingo (10), a 5ª edição do festival gastronômico Itaúnas & Sabores volta à vila bucólica, reunindo pratos de 26 estabelecimentos tradicionais. Com o tema "Aipim, Mandioca, Macaxeira", as receitas são inspiradas na origem quilombola da região e custam entre R$ 30 e R$ 96. Entre as opções, serão oferecidos pizzas, tapiocas, caldos, petiscos, massas e até brunch. Além de todas as delícias, apresentações culturais, shows musicais e aulas-show também fazem parte da programação. Em entrevista à CBN Vitória, Rodrigo Guimerá, produtor artístico do evento e conselheiro da Associação Empresarial e Turística de Itaúnas (AETI) conta todos os detalhes da 5ª edição do Festival Itaúnas & Sabores. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rodrigo Guimerá - 02-09-23.mp3

MAIS INFORMAÇÕES:

- Opções de pratos: Pizzas, calzones, nhoques, petiscos, prato feito, brunch e caldos

- Ao todo, 76 estabelecimentos, entre restaurantes, pousadas e demais apoiadores, participam do Itaúnas & Sabores. O objetivo, segundo o produtor artístico do evento e conselheiro da Associação Empresarial e Turística de Itaúnas (AETI), Rodrigo Guimerá, é atrair olhares para a vila em outras épocas, e não somente no verão

- Na parte cultural, os destaques vão para as apresentações de grupos de jongo, capoeira e Reis de Boi, além do II Encontro de Beijuzeiras da vila. Bandas como Trio Forrozão e Fogumano garantem a parte musical. Para a criançada, uma peça de teatro será encenada na praça da vila, no último dia do evento