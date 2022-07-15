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Diversão

Festival de Inverno espera reunir 40 mil pessoas em Domingos Martins

Ouça entrevista com a secretária municipal de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer Lopes

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 10:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 jul 2022 às 10:25
Festival de Inverno de Domingos Martins, ocorrido antes da pandemia da Covid-19
Festival de Inverno de Domingos Martins, ocorrido antes da pandemia da Covid-19 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins
Após dois anos de hiato, em virtude da pandemia da Covid-19, o Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins acontece em 2022 e começa nesta sexta-feira (15). A 27ª edição do evento vai até o dia 24 de julho, em novo formato, honrando suas origens na tradição da música instrumental. O evento contará com 110 atrações musicais e artísticas e todas as apresentações gratuitas. Além disso, o Festival também conta com uma vasta programação pedagógica e, neste ano, terá o recorde de 30 oficinas musicais e artísticas, com mais de 500 alunos matriculados. É o que explica a secretária municipal de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer Lopes, em entrevista à CBN Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rejane Entringer Lopes - 15-07-22.mp3

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