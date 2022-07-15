Festival de Inverno espera reunir 40 mil pessoas em Domingos Martins

Após dois anos de hiato, em virtude da pandemia da Covid-19, o Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins acontece em 2022 e começa nesta sexta-feira (15). A 27ª edição do evento vai até o dia 24 de julho, em novo formato, honrando suas origens na tradição da música instrumental. O evento contará com 110 atrações musicais e artísticas e todas as apresentações gratuitas. Além disso, o Festival também conta com uma vasta programação pedagógica e, neste ano, terá o recorde de 30 oficinas musicais e artísticas, com mais de 500 alunos matriculados. É o que explica a secretária municipal de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer Lopes, em entrevista à CBN Vitória.