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Festival de Cinema de Vitória tem 27 produções capixabas em mostra

Festival tem impacto econômico na cidade e neste ano gera 230 empregos diretos

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 18:24

Publicado em 

24 set 2019 às 18:24
Centro Cultura Sesc Glória: Centro de Vitória. Crédito: Gazeta Online
O Festival de Cinema de Vitória chega à sua 26º edição a partir desta terça-feira (27). Referência para o audio-visual do Espírito Santo, o evento teve em 2019 a inscrição de 1.100 produções para passar pela seleção da mostra competitiva. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Larissa Delbone, produtora executiva do Festival, explica que o número é recorde. "Entre os selecionados, temos 27 capixabas na mostra. Isso revela o potencial do Espírito Santo", diz.
Larissa também fala que o festival celebra a economia do audio-visual, pois não é apenas uma questão de expor a produção artística. "Isso gera emprego e desenvolve a economia. Neste anos temos a geração de 230 empregos diretos", destaca.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Larissa Delboni - 24-09-19
Acesse a programação do Festival:
https://festivaldevitoria.com.br/26fv/
Saiba mais:
O evento contará com mais de 100 horas de programação gratuita e sua programação inclui 12 Mostras Competitivas, atrações musicais de todo o país, lançamentos, painéis e debates.
Larissa explica que Centro da capital será palco para as mostras competitivas, que nesta edição acontecem no Centro Cultural Sesc Glória. Já as oficinas, painéis e debates serão realizadas no Hotel Senac Ilha do Boi, enquanto as sessões do 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Sessão ArcelorMittal acontecerão no Cine Metrópolis.

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