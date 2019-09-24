Festival de Cinema de Vitória tem 27 produções capixabas em mostra

Centro Cultura Sesc Glória: Centro de Vitória. Crédito: Gazeta Online

O Festival de Cinema de Vitória chega à sua 26º edição a partir desta terça-feira (27). Referência para o audio-visual do Espírito Santo, o evento teve em 2019 a inscrição de 1.100 produções para passar pela seleção da mostra competitiva. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Larissa Delbone, produtora executiva do Festival, explica que o número é recorde. "Entre os selecionados, temos 27 capixabas na mostra. Isso revela o potencial do Espírito Santo", diz.

Larissa também fala que o festival celebra a economia do audio-visual, pois não é apenas uma questão de expor a produção artística. "Isso gera emprego e desenvolve a economia. Neste anos temos a geração de 230 empregos diretos", destaca.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Larissa Delboni - 24-09-19

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Saiba mais:

O evento contará com mais de 100 horas de programação gratuita e sua programação inclui 12 Mostras Competitivas, atrações musicais de todo o país, lançamentos, painéis e debates.