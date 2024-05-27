Festival de Alegre 2024; saiba detalhes da programação deste ano!

O maior festival de música do Espírito Santo, o Festival de Alegre, se inspirou nos grandes eventos internacionais e traz, em sua 29º edição, uma nova experiência para o público: uma roda-gigante! Com 22 metros de altura e cerca de 16 metros de largura, a nova atração promete animar a galera e transformar esta edição em um marco na longa história do festival. Segundo Charles Souza, o diretor de comunicação do festival, a roda-gigante irá proporcionar aos visitantes uma oportunidade de apreciar a música e a energia do festival de um ângulo totalmente novo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!