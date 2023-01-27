Festival Baile Voador abre edital para contemplar músicos capixabas  no Carnaval

Cultura em alta. O Festival Baile Voador lança, pelo segundo ano consecutivo, o Edital Voador, uma iniciativa para fomentar a produção cultural autoral capixaba. Podem participar músicos, bandas, blocos e projetos autorais - desde que residentes no Espírito Santo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 27 de janeiro no site www.festivalbailevoador.com. Além de prêmio em dinheiro, os selecionados ganham a chance de se apresentar nos dois palcos do festival, o Tropical e Surreal, fazendo companhia a atrações já confirmadas no line-up como Gilsons, Baiana System e BNegão. A curadoria do Edital Voador é assinada por Rodolfo Simor, produtor musical capixaba indicado ao Grammy Latino. No total, serão distribuídos R$ 5 mil em prêmios. Sendo um artista selecionado para tocar no Palco Tropical, o maior do festival, com prêmio de R$ 3,5 mil. Outros dois artistas serão selecionados para tocar no Palco Surreal, com vertente alternativa, com prêmio de R$1,5 mil cada. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o idealizador do festival, Bruno Lima, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!