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Cultura

Festival Baile Voador abre edital para contemplar músicos capixabas  no Carnaval

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o idealizador do festival, Bruno Lima, fala sobre o assunto

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 12:42

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 jan 2023 às 12:42
Baile Voador
Baile Voador Crédito: Instagram/@bailevoador
Cultura em alta. O Festival Baile Voador lança, pelo segundo ano consecutivo, o Edital Voador, uma iniciativa para fomentar a produção cultural autoral capixaba. Podem participar músicos, bandas, blocos e projetos autorais - desde que residentes no Espírito Santo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 27 de janeiro no site www.festivalbailevoador.com. Além de prêmio em dinheiro, os selecionados ganham a chance de se apresentar nos dois palcos do festival, o Tropical e Surreal, fazendo companhia a atrações já confirmadas no line-up como Gilsons, Baiana System e BNegão. A curadoria do Edital Voador é assinada por Rodolfo Simor, produtor musical capixaba indicado ao Grammy Latino. No total, serão distribuídos R$ 5 mil em prêmios. Sendo um artista selecionado para tocar no Palco Tropical, o maior do festival, com prêmio de R$ 3,5 mil. Outros dois artistas serão selecionados para tocar no Palco Surreal, com vertente alternativa, com prêmio de R$1,5 mil cada. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o idealizador do festival, Bruno Lima, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Bruno Lima - 27-01-23.mp3

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