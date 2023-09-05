Festejos para aniversário de Vitória começam com shows em Camburi

No clima da comemoração dos 472 anos, data celebrada nesta sexta-feira (8), a Praia de Camburi receberá já a partir desta quarta-feira (6) uma programação especial com shows e festejos. Segundo a administração municipal, o palco, montado próximo à Avenida Adalberto Simão Nader, na altura do quiosque nº 7, receberá grandes atrações regionais e nacionais com shows musicais. Abrindo a programação, nesta quarta-feira (6), tem Art Samba e o cantor Gustavo Mioto. Na quinta-feira (7), apresentam-se Herança Negra e Léo Magalhães. Sexta-feira (8), dia do aniversário de Vitória, é a vez de Flavinha Mendonça e Zezé Di Camargo e Luciano subirem ao palco. Encerrando a programação, no sábado (9),o Amaro Lima e o sertanejo Michel Teló vão animar o público. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura, Edu Henning, detalha a programação. Ouça a conversa completa!