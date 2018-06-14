Festas em condomínio lideram reclamações no disque-silêncio

Reclamações por conta de barulho excessivo são recorrentes no serviço de Disque-Silêncio, em Vitória. A principal queixa é com relação ao excesso de som em festas de condomínio. Na capital, os bairros com mais ocorrências são Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Centro. Em áreas residenciais, a tolerância é de 50 decibéis, das 22 às 7 horas, ou 55 decibéis entre as 7 e 22 horas. Já nas proximidades de zonas comerciais, são permitidos até 65 decibéis durante o dia e 55 à noite. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, Priscila Ligia Alvarino, fala dos vinte anos de funcionamento do serviço na Capital. Segundo Priscila, neste período de Copa do Mundo, a grande atenção do serviço é para o cumprimento do decreto que proíbe a exibição de som em veículos na rua.