Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EM VITÓRIA

Festas em condomínio lideram reclamações no disque-silêncio

Os bairros com maior número de notificações são Jardim Camburi e Jardim da Penha

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 jun 2018 às 11:44
Reclamações por conta de barulho excessivo são recorrentes no serviço de Disque-Silêncio, em Vitória. A principal queixa é com relação ao excesso de som em festas de condomínio. Na capital, os bairros com mais ocorrências são Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Centro. Em áreas residenciais, a tolerância é de 50 decibéis, das 22 às 7 horas, ou 55 decibéis entre as 7 e 22 horas. Já nas proximidades de zonas comerciais, são permitidos até 65 decibéis durante o dia e 55 à noite. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, Priscila Ligia Alvarino, fala dos vinte anos de funcionamento do serviço na Capital. Segundo Priscila, neste período de Copa do Mundo, a grande atenção do serviço é para o cumprimento do decreto que proíbe a exibição de som em veículos na rua. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Priscila Ligia Alvarino - 14-06-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
O peso do setor atacadista na economia capixaba
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados