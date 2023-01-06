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Festas e ensaios: escolas de samba no ES já começam a movimentação para o Carnaval 2023

O diretor de carnaval da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Jocelino Junior, fala sobre as expectativas

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 17:50

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

06 jan 2023 às 17:50
Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019
Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019 Crédito: Vitor Jubini
Os desfiles das escolas de samba de Vitória acontecem de 10 a 12 de fevereiro 2023. Faltando pouco mais de 30 dias para o desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória (marcado para 11 de fevereiro), as agremiações estão a todo vapor, correndo contra o tempo para brilhar na passarela do samba capixaba. O calendário de ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2023 também já está definido. Entre os dias 24 e 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro, a partir das 20 horas, o Sambão do Povo receberá duas escolas por noite para fazerem o teste da passagem dos integrantes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de carnaval da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Jocelino Junior, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Aurélio de Freitas - Jocelino Junior - 06-01-23

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