Festas e ensaios: escolas de samba no ES já começam a movimentação para o Carnaval 2023

Os desfiles das escolas de samba de Vitória acontecem de 10 a 12 de fevereiro 2023. Faltando pouco mais de 30 dias para o desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória (marcado para 11 de fevereiro), as agremiações estão a todo vapor, correndo contra o tempo para brilhar na passarela do samba capixaba. O calendário de ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2023 também já está definido. Entre os dias 24 e 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro, a partir das 20 horas, o Sambão do Povo receberá duas escolas por noite para fazerem o teste da passagem dos integrantes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de carnaval da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Jocelino Junior, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!