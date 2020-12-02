Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

Festas de fim de ano serão sem shows e pistas de dança proibidas

Ouça as explicações do subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 12:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 dez 2020 às 12:22
O Governo do Espírito Santo prorrogou a proibição de abertura de boates, casas de shows, dentre outros estabelecimentos similares no Estado, até o dia 31 de dezembro. As atividades já estão proibidas desde março deste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus.
O decreto foi publicado nesta terça-feira (1) em edição extra do Diário Oficial do Estado. Seguem, porém, a permissão para o funcionamento de cinemas no formato presencial, parques de diversão, teatros, circos e feiras, que podem abrir desde outubro seguindo protocolos; além da realização de shows, apresentações culturais, espetáculos teatrais e cinemas em formato drive-in.
Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (02), o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou que há recomendação para que as prefeituras não promovam as tradicionais queima de fogos e reforça que shows, boates e pistas de dança seguem proibidos.
No entanto, em cidades de risco baixo ou moderado, eventos sociais de até 300 participantes podem acontecer, desde que em uma área mínima de 1.500 m², ou seja, será preciso prever pelo menos 5m² por convidado. Para estes eventos sociais de confraternização, todas as regras sanitárias devem ser mantidas, inclusive com a proibição de shows e uso de pista de dança. As igrejas também estão autorizadas a funcionar. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 02-12-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados