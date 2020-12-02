Festas de fim de ano serão sem shows e pistas de dança proibidas

O Governo do Espírito Santo prorrogou a proibição de abertura de boates, casas de shows, dentre outros estabelecimentos similares no Estado, até o dia 31 de dezembro. As atividades já estão proibidas desde março deste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus.

O decreto foi publicado nesta terça-feira (1) em edição extra do Diário Oficial do Estado. Seguem, porém, a permissão para o funcionamento de cinemas no formato presencial, parques de diversão, teatros, circos e feiras, que podem abrir desde outubro seguindo protocolos; além da realização de shows, apresentações culturais, espetáculos teatrais e cinemas em formato drive-in.

Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (02), o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou que há recomendação para que as prefeituras não promovam as tradicionais queima de fogos e reforça que shows, boates e pistas de dança seguem proibidos.

No entanto, em cidades de risco baixo ou moderado, eventos sociais de até 300 participantes podem acontecer, desde que em uma área mínima de 1.500 m², ou seja, será preciso prever pelo menos 5m² por convidado. Para estes eventos sociais de confraternização, todas as regras sanitárias devem ser mantidas, inclusive com a proibição de shows e uso de pista de dança. As igrejas também estão autorizadas a funcionar.