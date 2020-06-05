Festa de São José de Anchieta ganha mundo virtual e será legado no ES

Com o cenário de pandemia por conta do novo coronavírus, e as restrições de contato social, a Festa de São José de Anchieta, no município que leva o seu nome em território capixaba, tem acontecido de maneira interativa e online neste ano. Desde o último dia 30 e até 09 de junho, o dia do Santo, a programação especial conta, por exemplo, com sete transmissões diárias ao vivo durante os dias da novena que incluem momentos de oração, de história e de apresentação da obra de São José de Anchieta. Em entrevista ao CBN Cotidiano nesta sexta (05), o padre Nilson Maróstica, reitor do Santuário Nacional São José de Anchieta, falou em "reinvenção" da tradicional festa em tempos de isolamento.