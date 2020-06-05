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SANTUÁRIO SE REINVENTA

Festa de São José de Anchieta ganha mundo virtual e será legado no ES

O padre Nilson Maróstica, reitor do Santuário Nacional São José de Anchieta, detalhou a programação interativa em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 17:20

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 jun 2020 às 17:20
Santuário Nacional São José de Anchieta Crédito: Divulgação/Santuario de Anchieta
Com o cenário de pandemia por conta do novo coronavírus, e as restrições de contato social, a Festa de São José de Anchieta, no município que leva o seu nome em território capixaba, tem acontecido de maneira interativa e online neste ano. Desde o último dia 30 e até 09 de junho, o dia do Santo, a programação especial conta, por exemplo, com sete transmissões diárias ao vivo durante os dias da novena que incluem momentos de oração, de história e de apresentação da obra de São José de Anchieta. Em entrevista ao CBN Cotidiano nesta sexta (05), o padre Nilson Maróstica, reitor do Santuário Nacional São José de Anchieta, falou em "reinvenção" da tradicional festa em tempos de isolamento. 
"A gente destaca que a festa já está acontecendo e que está nos exigindo uma adaptação. Estamos aprendendo a fazer as transmissões, como funcionam as lives e tudo mais. Nosso objetivo é, claro chegar a população com a nossa mensagem e falamos 'fiquem em casa'", enfatiza. A ideia, na explicação do Reitor, é permitir com que o Santuário chegue a casa dos peregrinos e turistas. "É a reinvenção da nossa festa e colocando o Santuário no centro da interatividade", explica. Confira a explicação:
Entrevista - Fábio Botacin - Padre Nilson Maróstica - 05-06-20
SERVIÇO: 
Até dia 09, as transmissões acontecem nas mídias sociais do Santuário de Anchieta pelo Facebook e Youtube. Os vídeos da Basília também podem ser acessadas por meio do site do Santuário.

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