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Ano Novo

Festa da virada: saiba como será o Réveillon na Serra

Haverá comemoração na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, com 15 minutos de queima de fogos

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 dez 2022 às 11:37
Réveillon, ano novo, fogos de artifício
Réveillon, ano novo, fogos de artifício Crédito: Pexels
Primeira cidade da Grande Vitória a comunicar a programação para a festa de virada de ano, o município da Serra já se prepara para 2023. Segunda a administração municipal, haverá comemoração de Réveillon na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, entre 19h e meia-noite. Às 21 horas, haverá show musical com a banda Agitae e na virada, show pirotécnico com 15 minutos de duração. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo da Serra, Enivaldo Dias, detalha a programação. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Enivaldo Dias - 14-12-22.mp3

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