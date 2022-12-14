Festa da virada: saiba como será o Réveillon na Serra

Primeira cidade da Grande Vitória a comunicar a programação para a festa de virada de ano, o município da Serra já se prepara para 2023. Segunda a administração municipal, haverá comemoração de Réveillon na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, entre 19h e meia-noite. Às 21 horas, haverá show musical com a banda Agitae e na virada, show pirotécnico com 15 minutos de duração. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo da Serra, Enivaldo Dias, detalha a programação.