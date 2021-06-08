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9 de junho

Festa de São José de Anchieta atrai atenção pelo Ano Inaciano e história jesuíta

O entrevistado é o reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, Padre Nilson Maróstica

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 jun 2021 às 17:54
Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES)
Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES) Crédito: Divulgação
Esta quarta-feira, 9 de junho, é marcada pelo Dia de São José de Anchieta e o encerramento das festividades em homenagem ao santo, que acontecem no Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES). Pelo segundo ano consecutivo, em virtude da pandemia da covid-19, toda a programação é transmitida pela internet e a participação é prioritariamente online.
O tema "Ver novas todas as coisas em Cristo" foi escolhido por ser também o tema do Ano Inaciano. Trata-se do período comemorativo dos 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus - ordem religiosa do Papa Francisco e da qual Anchieta passou a fazer parte quando Inácio ainda era o Superior dos jesuítas. Ao CBN Cotidiano, o reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, Padre Nilson Maróstica, fala sobre a data e as comemorações.
Fabio Botacin entrevista o Pe. Nilson Maróstica - 08/06/2021
Curiosidades da Festa de Anchieta:
A Festa acontece dentro de uma data importante para a Companhia de Jesus: os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus.
- Anchieta é contemporâneo do fundador Companhia de Jesus.
- Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história
- O Papa Francisco recebeu a reedição do livro escrito por Anchieta. Esse mesmo livro é encontrado no Santuário no ES.
- Amizade de Anchieta com Frei Pedro Palácios, fundador do Convento da Penha.
- O Frei Paulo, guardião do Convento, encerrará o Festa de Anchieta.
Acompanhe pela internet:
https://www.santuariodeanchieta.com/
instagram: @santuariodeanchieta 

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