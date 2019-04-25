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PADROEIRA DO ES

Festa da Penha terá reforço de 400 policiais e guardas municipais

O plano de segurança, assim como as orientações para o trânsito foram divulgados nesta quinta-feira (25)

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 abr 2019 às 12:05
Com expectativa de reunir cerca de 2 milhões de pessoas ao longo dos oito dias que marcam a festa da Padroeira do Espírito Santo, o esquema de segurança para os fieis é reforçado na cidade de Vila Velha. De acordo com o secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich, serão pelo menos 200 guardas municipais e outros 200 policiais militares atuando na segurança até a próxima segunda-feira (29). Por conta da realização das Romarias dos Homens e das Mulheres, a cidade sofrerá interdições no trânsito neste final de semana. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Oberacy Emmerich Júnior - 24-04-19

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