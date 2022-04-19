Festa da Penha: saiba como será o esquema de trânsito em Vila Velha

Festa da Penha. Missa de Encerramento. FOTO: Gabriel Barros / 13Âª ProcissÃ£o FotogrÃ¡fica - FAESA Crédito: Gabriel Barros/13ª Procissão Fotográfica - FAESA

Nos três dias de maior presença de público na Festa da Penha deste ano, em sua edição de número 452, de sábado (23) a segunda-feira (25), a prefeitura de Vila Velha informa que serão ao menos 184 guardas municipais nas ruas, atuando nos bloqueios, pontos de apoio e pontos de preventivo. Este efetivo atuará em conjunto com policiais militares. Segundo a administração municipal, "com expectativa de recorde de presença, um robusto aparato de segurança e ordenação do trânsito foi montado, com interdição de vias, presença de agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e sinalização". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior, explica detalhes da organização.

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Haverá sinalização e uma operação diferenciada, para garantir a mobilidade e fluxo de trânsito nos dias de festa. Uma programação com mais ônibus coletivos, local definido para embarque e desembarque dos ônibus de turismo e um ponto de táxi específico para os fiéis.

Efetivo de segurança e organização do Trânsito:

Trânsito:

Sábado (23)

7h – fechamento do entorno da Prainha;

separadores de público e barreiras com Guardas Municipais para orientar motoristas e pedestres.

O bloqueio será feito a partir da Rua Dom Jorge de Menezes

18h30 – Fechamento do Setor 1 da avenida Carlos Lindenberg, trecho entre a Segunda Ponte e o Viaduto Alfredo Copollilo

Os outros setores serão fechados mediante avanço da Romaria. A liberação do trânsito será também por setores, a partir da 0h.

O trajeto da Romaria dos Homens em Vila Velha:

• Avenida Carlos Lindenberg

• Avenida Jerônimo Monteiro

• Avenida Champagnat

• Rua Antônio Ataíde

• Rua Castelo Branco

• Rua Luiza Grinalda

Domingo (24)

13h – fechamento do entorno da Prainha;

separadores de público e barreiras com Guardas Municipais para orientar motoristas e pedestres.

O bloqueio será feito a partir da rua Dom Jorge de Menezes

15 – Interdição para Romaria das Mulheres

O Trajeto da Romaria das Mulheres:

• Rua Antônio Ataíde

• Avenida Champagnat

• Rua Cabo Aylson Simões

Segunda-feira (25)

Fechamento parcial de vias para a Romaria dos Ciclistas e Romaria dos Conguistas

8h - O trajeto da Romaria dos Ciclistas:

• Praça Cibiên Cobilândia

• Avenida João Francisco Gonçalves

• Avenida Carlos Lindenberg

• Avenida Jerônimo Monteiro

• Avenida Champagnat

• Rua Antônio Ataíde

7h - O trajeto da Romaria dos Conguistas

• Rua Araribóia

• Avenida Jerônimo Monteiro

• Rua Cabo Aylson Simões

• Rua 23 de Maio

• Rua Cel. Ferraz Coutinho

• Rua Florêncio Queiroz

• Rua Inhoá

• Rua Bernardo Shineider

• Rua Antônio Ferreira de Queiróz

• Avenida Luciano das Neves

• Rua Vasco Coutinho

• Subida para o Convento.