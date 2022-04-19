Festa da Penha: saiba como será o esquema de trânsito em Vila Velha

Nos três dias de maior presença de público na Festa da Penha deste ano, em sua edição de número 452, de sábado (23) a segunda-feira (25), a prefeitura de Vila Velha informa que serão ao menos 184 guardas municipais nas ruas, atuando nos bloqueios, pontos de apoio e pontos de preventivo. Este efetivo atuará em conjunto com policiais militares. Segundo a administração municipal, "com expectativa de recorde de presença, um robusto aparato de segurança e ordenação do trânsito foi montado, com interdição de vias, presença de agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e sinalização". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior, explica detalhes da organização.
Entrevista Fernanda Queiroz - Paulo Renato - 19-04-22.mp3
Haverá sinalização e uma operação diferenciada, para garantir a mobilidade e fluxo de trânsito nos dias de festa. Uma programação com mais ônibus coletivos, local definido para embarque e desembarque dos ônibus de turismo e um ponto de táxi específico para os fiéis.
Efetivo de segurança e organização do Trânsito:
Trânsito:
Sábado (23)
7h – fechamento do entorno da Prainha;
separadores de público e barreiras com Guardas Municipais para orientar motoristas e pedestres.
O bloqueio será feito a partir da Rua Dom Jorge de Menezes
18h30 – Fechamento do Setor 1 da avenida Carlos Lindenberg, trecho entre a Segunda Ponte e o Viaduto Alfredo Copollilo
Os outros setores serão fechados mediante avanço da Romaria. A liberação do trânsito será também por setores, a partir da 0h.
O trajeto da Romaria dos Homens em Vila Velha:
• Avenida Carlos Lindenberg
• Avenida Jerônimo Monteiro
• Avenida Champagnat
• Rua Antônio Ataíde
• Rua Castelo Branco
• Rua Luiza Grinalda
Domingo (24)
13h – fechamento do entorno da Prainha;
separadores de público e barreiras com Guardas Municipais para orientar motoristas e pedestres.
O bloqueio será feito a partir da rua Dom Jorge de Menezes
15 – Interdição para Romaria das Mulheres
O Trajeto da Romaria das Mulheres:
• Rua Antônio Ataíde
• Avenida Champagnat
• Rua Cabo Aylson Simões
Segunda-feira (25)
Fechamento parcial de vias para a Romaria dos Ciclistas e Romaria dos Conguistas
8h - O trajeto da Romaria dos Ciclistas:
• Praça Cibiên Cobilândia
• Avenida João Francisco Gonçalves
• Avenida Carlos Lindenberg
• Avenida Jerônimo Monteiro
• Avenida Champagnat
• Rua Antônio Ataíde
7h - O trajeto da Romaria dos Conguistas
• Rua Araribóia
• Avenida Jerônimo Monteiro
• Rua Cabo Aylson Simões
• Rua 23 de Maio
• Rua Cel. Ferraz Coutinho
• Rua Florêncio Queiroz
• Rua Inhoá
• Rua Bernardo Shineider
• Rua Antônio Ferreira de Queiróz
• Avenida Luciano das Neves
• Rua Vasco Coutinho
• Subida para o Convento.
[fonte: prefeitura de Vila Velha]