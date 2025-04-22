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Padroeira do ES

Festa da Penha: programação de missas, romarias e demais atrações

Ouça entrevista com o Frei Felipe Carretta, membro da organização do evento

Publicado em 22 de Abril de 2025 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 abr 2025 às 10:54
Romaria das Mulheres, realizada neste domingo (16), durante a Festa da Penha 2023
Romaria das Mulheres Crédito: Vitor Jubini
A 455ª edição da Festa da Penha começou, oficialmente, neste último domingo (20). O primeiro dia do Oitavário incluiu, durante a manhã e a tarde, missas, devocional e uma corrida de rua de 7km que reuniu quase 4 mil pessoas. Com o tema “Com Maria, peregrinos da esperança”, a 455ª Festa da Penha é realizada em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fiéis a redescobrirem a esperança e espalhá-la. Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, estão previstas mais de 50 missas e 14 romarias. A estimativa é reunir milhares de fiéis até o 28 de abril no maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil, ficando atrás apenas do Círio de Nazaré (PA) e da Festa de Aparecida (SP). Em entrevista à CBN Vitória, o Frei Felipe Carretta, membro da organização da Festa da Penha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Frei Felipe Carretta - 22-04-25.mp3
Programação da Festa da Penha 2025:
21 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da caridade
7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 2º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serrana
19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
19h30 – Bênção para os Casais no Campinho do Convento, com Eliana e Ricardo Sá e Padre Éder Hoffman – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
22 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da fé
7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Cariacica/Viana
19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
19h30 – Toda Terça Tem Terço com Frei Paulo César, Frei Jorge Lázaro e a Fraternidade Franciscana – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
23 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do cuidado
7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Benevente
19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
19h30 – Noite Mariana com Adriana Arydes – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
24 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da comunicação do Evangelho
7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serra/Fundão
19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
19h30 – Oração em Canção com Davidson Silva e Padre Hadeleon Santana – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
25 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da amizade
7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
14h – Romaria dos Militares – saída do portão do Convento
14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória
19h – Devocional – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Salette Ferreira – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
26 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da luz
7h – Missa na Capela do Convento
8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde será celebrada a Missa
8h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
10h – Romaria dos Adolescentes – saída do Parque da Prainha
11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento
15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet)
18h – Romaria dos Homens – Missa de Envio – Catedral de Vitória – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
19h – Romaria dos Homens – transmissão e apresentação e especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Coral ArcelorMittal e convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
27 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da Esperança
5h e 7h – Missas na Capela do Convento
8h – Remaria, concentração às 7h30 na Praia do Ribeiro, Praia da Costa
8h – Concentração Moto Romaria no Parque de exposição de Viana. Saída às 9h em direção à Prainha – Realização: Polícia Rodoviária Federal
9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
11h – Missa no Campinho do Convento
15h – Especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados – no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h30 – Romaria das Mulheres – saída do Santuário de Vila Velha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
16h30 – Devocional – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
19h – Coro Jovem Vale Música canta Clube da Esquina com participação de Flávio Venturini, no Parque da Prainha
22h – Missa de abertura da Vigília Jovem – Campinho do Convento e logo após, música e oração com participação de Nilton Junior
28 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h e 9h – Missas na Capela do Convento
7h – Missa CRB e Seminário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
7h – Romaria dos ciclistas de Vitória – saída do Atlântica Parque, no final da orla de Camburi, Jd Camburi
8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho
8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, VV
10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para Ação Social – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
12h – Missa no Campinho do Convento
14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha – transmitida pela TV Gazeta
18h30 – Show de encerramento da Festa da Penha com Padre Reginaldo Manzotti – Parque da Prainha
Após o show de encerramento – despedida da Imagem de Nossa Senhora da Penha – os fiéis poderão acompanhar até o portão do Convento, onde haverá bênção final e os freis subirão com a imagem.
[fonte: organização Festa da Penha 2025]

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