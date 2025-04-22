Festa da Penha: programação de missas, romarias e demais atrações

Romaria das Mulheres Crédito: Vitor Jubini

A 455ª edição da Festa da Penha começou, oficialmente, neste último domingo (20). O primeiro dia do Oitavário incluiu, durante a manhã e a tarde, missas, devocional e uma corrida de rua de 7km que reuniu quase 4 mil pessoas. Com o tema “Com Maria, peregrinos da esperança”, a 455ª Festa da Penha é realizada em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fiéis a redescobrirem a esperança e espalhá-la. Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, estão previstas mais de 50 missas e 14 romarias. A estimativa é reunir milhares de fiéis até o 28 de abril no maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil, ficando atrás apenas do Círio de Nazaré (PA) e da Festa de Aparecida (SP). Em entrevista à CBN Vitória, o Frei Felipe Carretta, membro da organização da Festa da Penha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Programação da Festa da Penha 2025:

21 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da caridade

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 2º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serrana

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Bênção para os Casais no Campinho do Convento, com Eliana e Ricardo Sá e Padre Éder Hoffman – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

22 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da fé

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Cariacica/Viana

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Toda Terça Tem Terço com Frei Paulo César, Frei Jorge Lázaro e a Fraternidade Franciscana – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

23 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do cuidado

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Benevente

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Noite Mariana com Adriana Arydes – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

24 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da comunicação do Evangelho

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serra/Fundão

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Oração em Canção com Davidson Silva e Padre Hadeleon Santana – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

25 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da amizade

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Romaria dos Militares – saída do portão do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória

19h – Devocional – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Salette Ferreira – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

26 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da luz

7h – Missa na Capela do Convento

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde será celebrada a Missa

8h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

10h – Romaria dos Adolescentes – saída do Parque da Prainha

11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet)

18h – Romaria dos Homens – Missa de Envio – Catedral de Vitória – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

19h – Romaria dos Homens – transmissão e apresentação e especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Coral ArcelorMittal e convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

27 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da Esperança

5h e 7h – Missas na Capela do Convento

8h – Remaria, concentração às 7h30 na Praia do Ribeiro, Praia da Costa

8h – Concentração Moto Romaria no Parque de exposição de Viana. Saída às 9h em direção à Prainha – Realização: Polícia Rodoviária Federal

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

11h – Missa no Campinho do Convento

15h – Especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados – no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h30 – Romaria das Mulheres – saída do Santuário de Vila Velha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

16h30 – Devocional – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

19h – Coro Jovem Vale Música canta Clube da Esquina com participação de Flávio Venturini, no Parque da Prainha

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem – Campinho do Convento e logo após, música e oração com participação de Nilton Junior

28 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h e 9h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa CRB e Seminário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

7h – Romaria dos ciclistas de Vitória – saída do Atlântica Parque, no final da orla de Camburi, Jd Camburi

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, VV

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para Ação Social – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

12h – Missa no Campinho do Convento

14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha – transmitida pela TV Gazeta

18h30 – Show de encerramento da Festa da Penha com Padre Reginaldo Manzotti – Parque da Prainha

Após o show de encerramento – despedida da Imagem de Nossa Senhora da Penha – os fiéis poderão acompanhar até o portão do Convento, onde haverá bênção final e os freis subirão com a imagem.