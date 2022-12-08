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Tradição Religiosa

Festa da Penha já tem data definida para acontecer em 2023

Segundo o Guardião do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck, a terceira maior festa religiosa do Brasil acontecerá entre os dias 9 e 17 de abril

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 dez 2022 às 11:31
2019 - Missa de encerramento da Festa da Penha na Prainha, em Vila Velha encerramento
Festa da Penha. Missa de Encerramento. FOTO: Gabriel Barros / 13Âª ProcissÃ£o FotogrÃ¡fica - FAESA Crédito: Gabriel Barros/13ª Procissão Fotográfica - FAESA
O Convento da Penha lançou, nesta quinta-feira (8), a 453 edição da Festa da Penha, que vai acontecer entre os dias 9 e 17 de abril de 2023. Segundo a organização da Festa, "o evento, que retomou seu formato presencial em 2022 depois de dois anos realizado virtualmente por causa da pandemia, promete emocionar mais uma vez os capixabas, com expectativa de que as homenagens à padroeira sejam cada vez mais presentes em vários municípios do Estado, levando a mensagem do Evangelho e do amor de Nossa Senhora das Alegrias ao maior número possível de pessoas. A Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. Ela é uma realização do Convento da Penha, Arquidiocese de Vitória e da Associação de Amigos do Convento da Penha". Em entrevista à CBN Vitória, o Guardião do Convento da Penha, o Frei Djalmo Fuck, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Frei Djalmo Fuck - 08-12-22.mp3

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