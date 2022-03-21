Festa da Penha: incentivo à vacinação para a volta das romarias

A Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo e um dos maiores e mais antigos do Brasil, completando 452 anos de tradição neste ano. E para essa próxima edição da Festa, que acontece entre os dias 17 e 25 de abril, o tema será "Saúde dos enfermos, rogai por nós”, trecho da Ladainha de Nossa Senhora. Na última semana, a Comissão Organizadora da Festa fez um apelo para a população que ainda não completou seu esquema vacinal, que realize a imunização para que o evento possa ser presencial, principalmente com a volta das Romarias dos Homens e das Mulheres. Nos próximos dias será divulgada a programação e a expectativa é, atingindo as metas do Governo do Estado, o evento seja realizado de forma plena. Em entrevista à CBN Vitória, o Guardião do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck, fala sobre o assunto!