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Festa da Penha: incentivo à vacinação para a volta das romarias

O Guardião do Convento, Djalmo Fuck, é quem fala sobre o assunto!

Publicado em 21 de Março de 2022 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mar 2022 às 11:46
Convento da Penha, em Vila Velha
Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
A Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo e um dos maiores e mais antigos do Brasil, completando 452 anos de tradição neste ano. E para essa próxima edição da Festa, que acontece entre os dias 17 e 25 de abril, o tema será "Saúde dos enfermos, rogai por nós”, trecho da Ladainha de Nossa Senhora. Na última semana, a Comissão Organizadora da Festa fez um apelo para a população que ainda não completou seu esquema vacinal, que realize a imunização para que o evento possa ser presencial, principalmente com a volta das Romarias dos Homens e das Mulheres. Nos próximos dias será divulgada a programação e a expectativa é, atingindo as metas do Governo do Estado, o evento seja realizado de forma plena. Em entrevista à CBN Vitória, o Guardião do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck, fala sobre o assunto!
Entrevista Fernanda Queiroz - Frei Djalma - 21-03-22
A Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. Ela é uma realização do Convento da Penha, Arquidiocese de Vitória e da Associação de Amigos do Convento da Penha.
[fonte: Comissão Organizadora da Festa da Penha]

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