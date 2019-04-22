Festa da Penha: imagem de 17 metros vira sensação entre capixabas

Uma das novidades da Festa da Penha deste ano, e que chamou a atenção e encantou os capixabas, é a imagem de 17 metros de altura de Nossa Senhora da Penha, que foi montada na Praça do Papa, em Vitória, e inaugurada na noite do último sábado (20).
A escultura possui composição estrutural em metal tubular e esculturas que formam os braços, as mãos, a cabeça de Nossa Senhora e do menino Jesus, sendo 20% em escultura e 80% de iluminação cênica. E a iluminação é composta por 100 mil microlâmpadas.
A obra foi projetada pelo artista Gildo Alfaia, que já trabalhou no Festival de Parintins e nos carnavais capixaba e carioca. Ele relata que o trabalho artístico feito na escultura de Nossa Senhora da Penha se difere do que é realizado no carnaval, já que esse foi um trabalho artístico de solda, e em uma escola de samba, o comum são as esculturas de fibra e isopor.
Entrevista - Fabio Botacin - Gildo Alfaia - 22-04-19.mp3