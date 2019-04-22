Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Festa da Penha: imagem de 17 metros vira sensação entre capixabas

A imagem de 17 metros de altura de Nossa Senhora da Penha foi montada na Praça do Papa, em Vitória, e inaugurada na noite do último sábado (20)

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 19:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 abr 2019 às 19:54
Uma das novidades da Festa da Penha deste ano, e que chamou a atenção e encantou os capixabas, é a imagem de 17 metros de altura de Nossa Senhora da Penha, que foi montada na Praça do Papa, em Vitória, e inaugurada na noite do último sábado (20).
A escultura possui composição estrutural em metal tubular e esculturas que formam os braços, as mãos, a cabeça de Nossa Senhora e do menino Jesus, sendo 20% em escultura e 80% de iluminação cênica. E a iluminação é composta por 100 mil microlâmpadas.
A obra foi projetada pelo artista Gildo Alfaia, que já trabalhou no Festival de Parintins e nos carnavais capixaba e carioca. Ele relata que o trabalho artístico feito na escultura de Nossa Senhora da Penha se difere do que é realizado no carnaval, já que esse foi um trabalho artístico de solda, e em uma escola de samba, o comum são as esculturas de fibra e isopor.
Entrevista - Fabio Botacin - Gildo Alfaia - 22-04-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados