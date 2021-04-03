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Festa da Penha: formato virtual e imagem da santa vai percorrer ruas

O entrevistado é o Frei Pedro Oliveira, do Convento da Penha

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 10:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 abr 2021 às 10:36
Convento da Penha Crédito: Jaqueline Vianna / Arvorar Comunicação.
Neste ano, a Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo, será novamente no formato virtual. As festividades à Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, começam neste domingo (04) e vão até o dia 12 de abril. Serão mais de 50 horas de programação online com missas, orações e canais abertos de conversa com o público, além da apresentação de artistas locais. Em entrevista à CBN Vitória, o Frei Pedro Oliveira, do Convento da Penha, dá detalhes da Festa deste ano. Ouça a entrevista completa!
A decisão de apostar nas plataformas digitais teve início no ano passado e foi mantida este ano devido ao aumento de casos de Covid-19 e em apoio às orientações das autoridades de saúde. No ano passado, o evento virtual teve mais de 1,3 milhão de interações apenas nas redes sociais do Convento da Penha. A intenção é que o número de participações seja superado este ano. Acesse a programação completa, clicando aqui
COMO PARTICIPAR DA FESTA DA PENHA?
A programação será transmitida ao vivo diariamente nas redes sociais do Convento da Penha:
Facebook: /penhaconvento
Instagram: @conventodapenha
Canal no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCur6FpU2tk0IDg6NkTBMqog

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