Festa da Penha: formato virtual e imagem da santa vai percorrer ruas

Neste ano, a Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo, será novamente no formato virtual. As festividades à Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, começam neste domingo (04) e vão até o dia 12 de abril. Serão mais de 50 horas de programação online com missas, orações e canais abertos de conversa com o público, além da apresentação de artistas locais. Em entrevista à CBN Vitória, o Frei Pedro Oliveira, do Convento da Penha, dá detalhes da Festa deste ano. Ouça a entrevista completa!
A decisão de apostar nas plataformas digitais teve início no ano passado e foi mantida este ano devido ao aumento de casos de Covid-19 e em apoio às orientações das autoridades de saúde. No ano passado, o evento virtual teve mais de 1,3 milhão de interações apenas nas redes sociais do Convento da Penha. A intenção é que o número de participações seja superado este ano. Acesse a programação completa, clicando aqui.
COMO PARTICIPAR DA FESTA DA PENHA?
A programação será transmitida ao vivo diariamente nas redes sociais do Convento da Penha:
Facebook: /penhaconvento
Instagram: @conventodapenha
Canal no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCur6FpU2tk0IDg6NkTBMqog