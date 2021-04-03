Festa da Penha: formato virtual e imagem da santa vai percorrer ruas

Neste ano, a Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo, será novamente no formato virtual. As festividades à Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, começam neste domingo (04) e vão até o dia 12 de abril. Serão mais de 50 horas de programação online com missas, orações e canais abertos de conversa com o público, além da apresentação de artistas locais. Em entrevista à CBN Vitória, o Frei Pedro Oliveira, do Convento da Penha, dá detalhes da Festa deste ano. Ouça a entrevista completa!