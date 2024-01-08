Festa da Penha: conheça detalhes do tema e datas da edição de 2024

A Festa da Penha 2024 está oficialmente lançada. Com programação que vai do Domingo de Páscoa, no dia 31 de março, até o dia 8 de abril, a maior manifestação religiosa do Espírito Santo — que celebra a padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha — traz, em sua 454ª edição, o tema "Ó, vem conosco, vem caminhar". As informações sobre a 454ª edição da maior festa religiosa do Espírito Santo foram divulgadas pela Comissão Organizadora da Festa da Penha na última semana. Em entrevista à CBN Vitória, o Guardião do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck, fala sobre a programação.
Frei Djalmo Fuck explica que o tema é inspirado na canção "Pelas Estradas da Vida", bastante popular, que lembra que nunca estamos sozinhos. “Esta música ilustra brilhantemente nossa mensagem maior, que é atendermos à convocação do Papa Francisco para percorrermos um caminho rumo ao Sínodo (que vai até outubro de 2024). A Sinodalidade é o esforço coletivo e a busca contínua de aprendermos a ‘caminhar juntos’ como irmãos e irmãs que somos. E Maria nos ensina a caminhar juntos”, detalha. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Frei Djalmo Fuck - 08-01-23