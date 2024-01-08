Festa da Penha: conheça detalhes do tema e datas da edição de 2024

A Festa da Penha 2024 está oficialmente lançada. Com programação que vai do Domingo de Páscoa, no dia 31 de março, até o dia 8 de abril, a maior manifestação religiosa do Espírito Santo — que celebra a padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha — traz, em sua 454ª edição, o tema "Ó, vem conosco, vem caminhar". As informações sobre a 454ª edição da maior festa religiosa do Espírito Santo foram divulgadas pela Comissão Organizadora da Festa da Penha na última semana. Em entrevista à CBN Vitória, o Guardião do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck, fala sobre a programação.