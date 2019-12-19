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PADROEIRA DO ES

Festa da Penha completará 450 anos com missas noturnas para romeiros

Ouça a entrevista com o Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 13:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 dez 2019 às 13:12
Em 2020, a Festa da Penha celebra 450 anos de história e, pela primeira vez, o Dia da Padroeira do Espírito Santo será feriado estadual, o que pode atrair fiéis de outros municípios do Estado fora da Grande Vitória. Nesse cenário, a Comissão Organizadora da Festa já desenha mudanças para as festividades. As missas solenes da Festa de Nossa Senhora da Penha (Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres e Missa de Encerramento), no Parque da Prainha, em Vila Velha, serão realizadas em um espaço maior e mais confortável. É que o palco principal e a praça de alimentação serão reposicionados para ampliar o espaço de acolhimento para o romeiro, o que deve aumentar em 20% a capacidade de público do local, segundo os organizadores. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento, também adiantou que a imagem iluminada de Nossa Senhora da Penha deverá voltar à Praça do Papa, na semana da Páscoa, onde também haverá atrações culturais a noite. Outras novidades são missas às 19 horas, no Campinho, e a expectativa de volta do Auto de Frei Pedro Palácios. A Festa da Penha de 2020 acontecerá entre os dias 12 e 20 de abril
Entrevista - Fernanda Queiroz - Frei Paulo Pereira - 19-12-19
 

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