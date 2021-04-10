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FESTA DA PENHA

Festa da Penha com Romaria das Famílias e Missa de Encerramento

Ouça entrevista sobre a programação da maior festa religiosa do ES, com Padre Renato Criste, um dos membros da Comissão Organizadora da Festa da Penha

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 abr 2021 às 11:05
A programação da Festa da Penha Virtual e Interativa termina na próxima segunda-feira (12), dia da Padroeira, com a missa de encerramento marcada para as 17 horas e com a celebração de Dom Dario Campos, Arcebispo de Vitória. Neste sábado (10), oitavo dia do maior evento religioso do Espírito Santo, a partir das 20 horas, acontece a Romaria das Famílias, quando a imagem de Nossa Senhora irá percorrer as ruas da Grande Vitória. 
Durante a Romaria, o capixaba sentirá a força da presença de Maria, conta padre Renato Criste, um dos membros da Comissão Organizadora da Festa da Penha, em entrevista à CBN Vitória. Ele destaca que a decisão de não divulgar o roteiro da Romaria das Famílias, é para evitar que as pessoas saiam de casa, rompendo o isolamento social, em virtude da pandemia da Covid-19. 
A Romaria das Famílias será transmitida pelas redes sociais do Convento e também pelo site de A Gazeta. Serão cerca de duas  horas de percurso pelas ruas da Grande Vitória, sendo a imagem da Santa transportada no carro do Corpo de Bombeiros e acompanhada de batedores.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Padre Renato Criste - 10-04-21

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