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Festa da Penha 2025: Convento da Penha terá 'Porta Santa'

Ouça entrevista com o guardião e reitor do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 dez 2024 às 11:11
Romaria das Mulheres, realizada neste domingo (16), durante a Festa da Penha 2023
Festa da Penha 2023 Crédito: Vitor Jubini
A edição de 2025 da Festa da Penha já está com data definida! Maior evento religioso do Espírito Santo, o evento em homenagem à padroeira do Estado completa 455 anos com o lema “Com Maria, peregrinos de Esperança”. Durante os dias 20 e 28 de abril, fiéis serão convidados a redescobrirem a esperança. Em entrevista à CBN Vitória, o guardião e reitor do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck conta os detalhes. Entre eles, a presença de uma 'Porta Santa' na capela principal do Convento. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Frei Djalmo Fuck - 30-12-24.mp3

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