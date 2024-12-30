Festa da Penha 2025: Convento da Penha terá 'Porta Santa'

A edição de 2025 da Festa da Penha já está com data definida! Maior evento religioso do Espírito Santo, o evento em homenagem à padroeira do Estado completa 455 anos com o lema “Com Maria, peregrinos de Esperança”. Durante os dias 20 e 28 de abril, fiéis serão convidados a redescobrirem a esperança. Em entrevista à CBN Vitória, o guardião e reitor do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck conta os detalhes. Entre eles, a presença de uma 'Porta Santa' na capela principal do Convento.