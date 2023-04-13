Festa da Penha 2023: trânsito em Vila Velha interditado durante romarias

A tradicional Festa da Penha, cuja programação começou no último domingo (9) em Vila Velha e segue até a próxima segunda-feira (17), dia da padroeira, passa a contar com interdições de ruas e avenidas para a realização de missas e das romarias. A Guarda Municipal estará nos pontos de interdição – que serão sinalizados – para orientar os motoristas. Durante os dias 15, na Romaria dos Homens, 16 e 17 serão instaladas barreiras fixas, com horários definidos, na entrada da Prainha que impedirão o acesso ao local com veículos. Somente terão acesso os moradores e os comerciantes previamente cadastrados e os veículos autorizados. Na Romaria dos Homens, para que o evento aconteça será necessária a interdição de toda a Avenida Carlos Lindemberg, no sentido Vila Velha, entre outras vias. Essas interdições começarão a partir das 18h. Em entrevista à CBN Vitória, a Comandante da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), Landa Marques, fala sobre o assunto.
Entrevista Fernanda Queiroz - Landa Marques - 13-04-23.mp3
Segundo a prefeitura de Vila Velha, a orientação é que os fiéis optem por transporte público ou alugados. "Para melhor atender o público, a frota da Sanremo será reforçada nos dias da Festa da Penha. No dia da Romaria dos homens serão 75 viagens extras. A Ceturb também disponibilizará linhas extras no terminal, com linha exclusiva, para a Romaria dos Homens. Já aqueles que optarem pelos os ônibus de turismo/alugados, o desembarque será na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha. Para esses veículos está sendo disponibilizado um estacionamento dentro do Shopping Vila Velha, Rua Annor Silva, em Boa Vista", informa a administração municipal.
[fonte: prefeitura de Vila Velha]