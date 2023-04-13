Festa da Penha 2023: trânsito em Vila Velha interditado durante romarias

A tradicional Festa da Penha, cuja programação começou no último domingo (9) em Vila Velha e segue até a próxima segunda-feira (17), dia da padroeira, passa a contar com interdições de ruas e avenidas para a realização de missas e das romarias. A Guarda Municipal estará nos pontos de interdição – que serão sinalizados – para orientar os motoristas. Durante os dias 15, na Romaria dos Homens, 16 e 17 serão instaladas barreiras fixas, com horários definidos, na entrada da Prainha que impedirão o acesso ao local com veículos. Somente terão acesso os moradores e os comerciantes previamente cadastrados e os veículos autorizados. Na Romaria dos Homens, para que o evento aconteça será necessária a interdição de toda a Avenida Carlos Lindemberg, no sentido Vila Velha, entre outras vias. Essas interdições começarão a partir das 18h. Em entrevista à CBN Vitória, a Comandante da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), Landa Marques, fala sobre o assunto.