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Festa da Penha 2023: saiba como será a Romaria dos Homens

Expectativa da organização, segundo Padre Renato Criste, é de participação de 700 mil devotos

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 abr 2023 às 11:40
10/04/2021 - ES - Vitória - Romaria das Famílias na Festa da Penha
10/04/2021 - ES - Vitória - Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
A Festa da Penha 2023, tem como tema “Com Maria, Chamados a Servir”. O tema está em sintonia com o terceiro Ano Vocacional da Igreja Católica no Brasil. Durante cada um dos dias do Oitavário em preparação ao Dia de Nossa Senhora da Penha serão abordados temas ligados à vocação como o batismo, o chamado à vida, o matrimônio, o compromisso do leigo e dos ordenados, o chamado à vida religiosa consagrada, o ministério de catequistas e o chamado ao serviço. Neste ano a tradicional Romaria dos Homens acontece no sábado (15), no 7º dia do oitavário. A missa de envio da Romaria será na Catedral de Vitória, às 18h. Às 23h, ocorre a missa de encerramento no Parque da Prainha, em Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, Padre Renato Criste, membro da Comissão Organizadora da Festa da Penha, fala sobre o assunto. A expectativa, segundo a organização, é de que 700 mil devotos participem da romaria. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Padre Renato Criste - 11-04-23.mp3

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