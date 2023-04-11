Festa da Penha 2023: saiba como será a Romaria dos Homens

A Festa da Penha 2023, tem como tema “Com Maria, Chamados a Servir”. O tema está em sintonia com o terceiro Ano Vocacional da Igreja Católica no Brasil. Durante cada um dos dias do Oitavário em preparação ao Dia de Nossa Senhora da Penha serão abordados temas ligados à vocação como o batismo, o chamado à vida, o matrimônio, o compromisso do leigo e dos ordenados, o chamado à vida religiosa consagrada, o ministério de catequistas e o chamado ao serviço. Neste ano a tradicional Romaria dos Homens acontece no sábado (15), no 7º dia do oitavário. A missa de envio da Romaria será na Catedral de Vitória, às 18h. Às 23h, ocorre a missa de encerramento no Parque da Prainha, em Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, Padre Renato Criste, membro da Comissão Organizadora da Festa da Penha, fala sobre o assunto. A expectativa, segundo a organização, é de que 700 mil devotos participem da romaria.