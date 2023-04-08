Festa da Penha 2023 começa neste domingo (09)

A programação completa da Festa da Penha 2023 foi confirmada nesta semana. O primeiro dia do evento, neste domingo (9), terá um recital de Páscoa com Thiago Arancam, considerado um dos maiores tenores da atualidade. Já o encerramento das homenagens à padroeira, dia 17, será com a participação da cantora Elba Ramalho, que sobe ao palco junto com padre Anderson Gomes logo após a Missa de Encerramento.
Na véspera, neste sábado (8) teve a instalação do tradicional Terço Gigante no Campinho do Convento. No mesmo dia, às 19 horas, a imagem de Nossa Senhora Iluminada será acesa na Praia da Costa, em Vila Velha. Serra também terá uma imagem iluminada na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, porém o acendimento - que estava previsto para sábado (8) - foi transferido para domingo (9), às 19 horas. E tem mais novidades na programação. Na sexta-feira (14) a Praça Encontro das Águas, na Serra, recebe dois shows. O primeiro a ir ao palco será o cantor Amaro Lima, às 20 horas, seguido da Banda Big Beatles, às 22 horas. Em entrevista à CBN Vitória, o Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha e integrante da Comissão Organizadora da Festa da Penha, detalha a programação. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Valim - Frei Djalma - 08-04-23
08 DE ABRIL (SÁBADO)
- 9H – INSTALAÇÃO DO TERÇO GIGANTE NO CAMPINHO DO CONVENTO DA PENHA
- 19H – ACENDIMENTO DA IMAGEM ILUMINADA EM VILA VELHA – AREIA DA PRAIA DA COSTA – DIREÇÃO DA AVENIDA CHAMPAGNAT
09 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Batismo, fonte de todas as Vocações
- 5h, 7h, 9h e 11h – MISSAS NA CAPELA DO CONVENTO
- 7h30 - CORRIDA DA PENHA NA PRAÇA DO CICLISTAS X PARQUE DA PRAINHA
- 14h - PROGRAMA SALVE MÃE DAS ALEGRIAS – CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 15h - DEVOCIONAL OITAVÁRIO - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 16h – MISSA DE ABERTURA DA FESTA DA PENHA NO CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET). ÁREA PASTORAL: VILA VELHA
- 18h – RECITAL DA PÁSCOA COM O TENOR THIAGO ARANCAM - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 19h - ACENDIMENTO DA IMAGEM ILUMINADA NA SERRA - PRAÇA ENCONTRO DAS ÁGUAS, JACARAÍPE
10 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - 2º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados à vida
- 7h, 9h e 11h – MISSAS NA CAPELA DO CONVENTO
- 14h - PROGRAMA SALVE MÃE DAS ALEGRIAS – CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 15h - DEVOCIONAL OITAVÁRIO - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 16h – MISSA 2º DIA DO OITAVÁRIO NO CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET), COM ÁREA PASTORAL: SERRANA
- 19h30 - CONCERTO COM AVE MARIAS E CANÇÕES MARIANAS, COM O CORAL DA CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA - REGENTE MÁRCIO NEIVA, NA IGREJA DO ROSÁRIO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
11 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) - 3º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados ao Matrimônio
- 7h, 9h e 11h – MISSAS NA CAPELA DO CONVENTO
- 14h - PROGRAMA SALVE MÃE DAS ALEGRIAS - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 15h - DEVOCIONAL OITAVÁRIO - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET),
- 16h – MISSA 3º DIA DO OITAVÁRIO NO CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET). ÁREA PASTORAL: CARIACICA/VIANA
- 19h30 – BENÇÃO PARA OS CASAIS NO CAMPINHO DO CONVENTO, COM CANTOR DUNGA E PADRE RENATO CRISTE - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
12 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados a ser leigos
- 7h, 9h e 11h - MISSAS NO CAMPINHO DO CONVENTO
- 14h - PROGRAMA SALVE MÃE DAS ALEGRIAS - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 15h - DEVOCIONAL OITAVÁRIO - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 16h – MISSA 4º DIA DO OITAVÁRIO NO CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET), COM ÁREA PASTORAL: BENEVENTE
- 19h30 - NOITE ORACIONAL PELOS FILHOS, COM PADRE GUDIALACE, SALETE FERREIRA, ÂNGELA ABDO E AMO VOX COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA ADVENTUS, NO CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
13 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados à Vida Sacerdotal
- 7h, 9h e 11h - MISSAS NA CAPELA DO CONVENTO
- 14h - PROGRAMA SALVE MÃE DAS ALEGRIAS - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 15h - DEVOCIONAL OITAVÁRIO - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 16h – MISSA 5º DIA DO OITAVÁRIO NO CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET), COM ÁREA PASTORAL: SERRA/FUNDÃO
- 19h30 – APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA ACADÊMICA DO IFES, COM MAESTRO WALTER COSTA BACILDO, ACOMPANHADA DO CORAL CAMERIA IFES, NO SANTUÁRIO DIVINO ESPÍRITO SANTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
14 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados à Vida Religiosa Consagrada
- 7h, 9h e 11h - MISSAS NA CAPELA DO CONVENTO
- 9h – VISITA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA À CIDADE DE GUARAPARI
- 12h – MISSA NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - MATRIZ DO CENTRO DE GUARAPARI
- 14h – ROMARIA DOS MILITARES – SAÍDA DO PORTÃO DO CONVENTO
- 14h - PROGRAMA SALVE MÃE DAS ALEGRIAS - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 15h - DEVOCIONAL OITAVÁRIO - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 16h – MISSA 6º DIA DO OITAVÁRIO NO CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET), COM ÁREA PASTORAL: VITÓRIA
- 19h30 – APRESENTAÇÃO MUSICAL “ALÉM DO ALTAR” NO CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 20h – SHOW COM AMARO LIMA – PRAÇA ENCONTRO DAS ÁGUAS, JACARAÍPE, SERRA
- 22H – SHOW DA BANDA BIG BEATLES – PRAÇA ENCONTRO DAS ÁGUAS, JACARAÍPE, SERRA
15 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados ao Ministério de Catequistas
- 7h - MISSA NA CAPELA DO CONVENTO
- 8h - ROMARIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MISSA NA IGREJA DO ROSÁRIO, NA PRAINHA
- 9h - MISSA COM A ROMARIA DA DIOCESE DE SÃO MATEUS - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 10h – ROMARIA DOS ADOLESCENTES - SAÍDA DO PARQUE DA PRAINHA
- 11h – MISSA COM ADOLESCENTES NO CAMPINHO DO CONVENTO
- 14h - PROGRAMA SALVE MÃE DAS ALEGRIAS - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 15h - DEVOCIONAL OITAVÁRIO - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 16h – MISSA 7º DIA DO OITAVÁRIO – ROMARIA DA DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NO CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 18h – MISSA DE ENVIO DA ROMARIA DOS HOMENS NA CATEDRAL DE VITÓRIA - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 20H - APRESENTAÇÃO DA BANDA ADVENTUS NO PARQUE DA PRAINHA, EM VILA VELHA
- 23h – MISSA DE ENCERRAMENTO DA ROMARIA DOS HOMENS NO PARQUE DA PRAINHA - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
16 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados ao Serviço
- 5h, 7h, e 11h - MISSAS NA CAPELA DO CONVENTO
- 8h - REMARIA, CONCENTRAÇÃO NA PRAIA DO RIBEIRO, PRAIA DA COSTA
- 9h – MISSA COM A ROMARIA DA DIOCESE DE COLATINA - NO CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 14h – PROGRAMA SALVE MÃE DAS ALEGRIAS – PARQUE DA PRAINHA - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 15h – ROMARIA DAS MULHERES - SAÍDA DO SANTUÁRIO DE VILA VELHA - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 15h30 - DEVOCIONAL OITAVÁRIO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET) - PARQUE DA PRAINHA
- 17h - MISSA DE ENCERRAMENTO DA ROMARIA DAS MULHERES NO PARQUE DA PRAINHA - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 19h – CONCERTO DA PENHA NO PARQUE DA PRAINHA
- 20h - VIGÍLIA JOVEM – CAMPINHO DO CONVENTO
17 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)
- DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
- 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9 e 12h – MISSAS NA CAPELA DO CONVENTO
- 7h – MISSA CRB E SEMINÁRIO - CAMPINHO DO CONVENTO - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 8h – ROMARIA DOS CONGUISTAS, SAÍDA DO PORTÃO DO CONVENTO EM DIREÇÃO AO CAMPINHO
- 8h – ROMARIA DOS CICLISTAS DE VILA VELHA – SAÍDA EM FRENTE À PRAÇA SEBASTIÃO CIBIEN, EM COBILÂNDIA, VILA VELHA
- 10h - MISSA – PASTORAIS SOCIAIS – VICARIATO PARA AÇÃO SOCIAL - CAMPINHO DO CONVENTO
- 14h - PROGRAMA SALVE MÃE DAS ALEGRIAS – PARQUE DA PRAINHA - TRANSMISSÃO AO VIVO (TVS, RÁDIOS, INTERNET)
- 17h – MISSA DE ENCERRAMENTO DA FESTA DA PENHA NO PARQUE DA PRAINHA (TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV)
- 19h – SHOW DE ENCERRAMENTO DA FESTA DA PENHA – PADRE ANDERSON GOMES CONVIDA ELBA RAMALHO
[fonte: Assessoria Festa Penha 2023]