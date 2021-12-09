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Maior festa religiosa do ES

Festa da Penha 2022: "mesmo que voltemos à normalidade, o virtual vai ter que continuar"

Ouça o frei Pedro Oliveira, porta-voz do Convento da Penha

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 12:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 dez 2021 às 12:15
Convento da Penha, em Vila Velha
Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Com o tema "Saúde dos enfermos, rogai por nós", a Festa da Penha 2022, que acontecerá entre os dias 17 e 25 de abril, terá formato híbrido. A programação será transmitida pelas redes sociais e parte vai acontecer de forma presencial. Sobre as romarias, ainda não foi definido o formato. É o que explica o frei Pedro Oliveira, porta-voz do Convento da Penha, em entrevista à CBN Vitória. Ele afirmou que a internet proporcionou a Festa da Penha ultrapassar as fronteiras brasileiras e mesmo com o retorno presencial, as festividades vão permanecer na internet. Sobre a imagem luminosa, o frei afirmou que o município da Serra também deve receber um monumento como o da Praça do Papa. Ouça:
Patricia Vallim entrevista o Frei Pedro Oliveira - 09/12/2021

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