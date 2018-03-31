Festa da Penha 2018 começa neste domingo

A maior festa religiosa do Espírito Santo e a terceira maior do País, a Festa da Penha, se inicia neste final de semana. O momento de fé e devoção à padroeira do Estado é todo ano marcado pelas missas e romarias e para esse ano são esperados mais de 2 milhões de fiéis nos nove dias de festa. Confira mais detalhes da programação da festa em uma entrevista com o Guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Roberto.

Your browser does not support the audio element. CBN VITÓRIA Entrevista com Frei Paulo Roberto - 31-03-18

>>> MAIS INFORMAÇÕES:

[A PROGRAMAÇÃO]

Confira a programação completa

01/04 - Domingo de Páscoa Ressurreição do Senhor

-Missas na Capela: 5h, 7h, 9h e 11h

-10h: Benção dos Cavaleiros - Prainha

-14h30 Abertura do Oitavário e Missa no Campinho do Convento

02/04 - Segunda-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho do Convento

-19h30 - Programação Cultural - "As Alegrias de Nossa Senhora", com a participação de Eliana Ribeiro no -Campinho do Convento

03/04 - Terça-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 19h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

-19h30: Momento de Oração com os casais no Campinho do Convento

04/04 - Quarta-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

05/04 - Quinta-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

-19h30: Apresentação da Orquestra no Santuário de Vila Velha

06/04 - Sexta-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

-Romaria dos Militares - saindo 14h da Prainha

-19h30: Show de música franciscana no Campinho do Convento

07/04 Sábado

-Missa na Capela - 6h

-8h: Missa da Diocese de São Mateus no Campinho

-8h - Remaria - Praia da Costa

-9h - Igreja do Rosário - Missa das pessoas com deficiência (Romaria saindo 8h da Praça Duque de Caxias)

-10h - Missa Romaria dos Adolescentes

-11h - Translado da imagem pela Baía de Vitória

-14h30 - Oitavário e Missa no Campinho

-19h - Romaria dos Homens saindo da Catedral

-23h30 - Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha

08/04 - Domingo

-Missas na Capela - 05h e 07h

-8h - Campinho : Missa

-10h - Bênção dos Motociclistas - Prainha

-15h - Romaria das Mulheres saindo do Santuário

-16h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres na Prainha

09/04 - Segunda-feira, dia da Padroeira

-Missas na Capela: 0h, 2h, 6h, 9h e 12h

-7h: Campinho - Missa

-08h30: Romaria dos Ciclistas - Cobilândia

-9h: Romaria dos Conguistas

-10h : Campinho - Missa das Pastorais

-11h: Apresentações musicais no Campinho