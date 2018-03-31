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Festa da Penha 2018 começa neste domingo

Publicado em 31 de Março de 2018 às 12:42

Publicado em 

31 mar 2018 às 12:42
A maior festa religiosa do Espírito Santo e a terceira maior do País, a Festa da Penha, se inicia neste final de semana. O momento de fé e devoção à padroeira do Estado é todo ano marcado pelas missas e romarias e para esse ano são esperados mais de 2 milhões de fiéis nos nove dias de festa. Confira mais detalhes da programação da festa em uma entrevista com o Guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Roberto.
CBN VITÓRIA Entrevista com Frei Paulo Roberto - 31-03-18
 
>>> MAIS INFORMAÇÕES:
[A PROGRAMAÇÃO]
Confira a programação completa
01/04 - Domingo de Páscoa Ressurreição do Senhor
-Missas na Capela: 5h, 7h, 9h e 11h
-10h: Benção dos Cavaleiros - Prainha
-14h30 Abertura do Oitavário e Missa no Campinho do Convento
02/04 - Segunda-feira
-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
-14h30: Oitavário e Missa no Campinho do Convento
-19h30 - Programação Cultural - "As Alegrias de Nossa Senhora", com a participação de Eliana Ribeiro no -Campinho do Convento
03/04 - Terça-feira
-Missas na Capela: 6h, 7h e 19h30
-14h30: Oitavário e Missa no Campinho
-19h30: Momento de Oração com os casais no Campinho do Convento
04/04 - Quarta-feira
-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
-14h30: Oitavário e Missa no Campinho
05/04 - Quinta-feira
-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
-14h30: Oitavário e Missa no Campinho
-19h30: Apresentação da Orquestra no Santuário de Vila Velha
06/04 - Sexta-feira
-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30
-14h30: Oitavário e Missa no Campinho
-Romaria dos Militares - saindo 14h da Prainha
-19h30: Show de música franciscana no Campinho do Convento
07/04 Sábado
-Missa na Capela - 6h
-8h: Missa da Diocese de São Mateus no Campinho
-8h - Remaria - Praia da Costa
-9h - Igreja do Rosário - Missa das pessoas com deficiência (Romaria saindo 8h da Praça Duque de Caxias)
-10h - Missa Romaria dos Adolescentes
-11h - Translado da imagem pela Baía de Vitória
-14h30 - Oitavário e Missa no Campinho
-19h - Romaria dos Homens saindo da Catedral
-23h30 - Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha
08/04 - Domingo
-Missas na Capela - 05h e 07h
-8h - Campinho : Missa
-10h - Bênção dos Motociclistas - Prainha
-15h - Romaria das Mulheres saindo do Santuário
-16h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres na Prainha
09/04 - Segunda-feira, dia da Padroeira
-Missas na Capela: 0h, 2h, 6h, 9h e 12h
-7h: Campinho - Missa
-08h30: Romaria dos Ciclistas - Cobilândia
-9h: Romaria dos Conguistas
-10h : Campinho - Missa das Pastorais
-11h: Apresentações musicais no Campinho
-16h - Prainha: Missa de Encerramento da Festa de Nossa Senhora da Penha

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