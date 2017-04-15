Festa da Penha 2017 vai contar com mais de 400 voluntários diretos

Estamos há poucas horas da abertura da Festa da Penha 2017, e por isso, convidamos o guardião do Convento, o Frei Paulo roberto Pereira, que nos conta que a terceira maior festa religiosa do país terá mais de 400 voluntários diretos envolvidos em sua organização. Além disso, o frade relata como está a expectativa dos fieis para mais uma edição da festa. Confira a entrevista concedida ao jornalista Alexandre Lemos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Alexandre Lemos - Frei Paulo - 15-04-17

Confira a programação completa:

16 de abril (Domingo de Páscoa)

Bênção da Romaria dos Cavaleiros às 10h na Prainha e Abertura no Campinho do Convento às 14h30 (área pastoral Vila Velha).

17 de abril (segunda-feira)

Oitavário com missa no Campinho às 14h30 (área pastoral Serrana).

Simpósio Mariano no Santuário de Vila Velha às 19h30.

18 de abril (terça-feira)

Oitavário com missa no Campinho às 14h30 (área pastoral Cariacica/Viana).

Celebração e bênção para casais no Campinho às 20h.

19 de abril (quarta-feira)

Oitavário com missa no Campinho às 14h30 (área pastoral Benevente).

Apresentação do Grupo de Teatro Shalom no Campinho do Convento às 19h30.

20 de abril (quinta-feira)

Oitavário com missa no Campinho às 14h30 – Romaria dos militares (área pastoral Serra/Fundão).

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha às 19h30.

21 de abril (sexta-feira)

Oitavário com missa no Campinho às 14h30 (área pastoral de Vitória).

Cantando com Maria (Frei Florival, Frei Paulo Cesar e Jovens de Terra Vermelha) no Campinho às 19h30.

22 de abril (sábado)

Romaria da Diocese de São Mateus às 8h no Campinho.

Romaria das pessoas com deficiência às 8h – Pça. Duque de Caxias.

Missa da Romaria dos Adolescentes no Campinho às 11h – saída da imagem de Nossa Senhora para a Catedral.

Oitavário com missa (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim) no Campinho às 14h30.

Romaria dos homens com saída da catedral às 19h.

Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha.

23 de abril (domingo)

Missa da Diocese de Colatina no Campinho às 8h.

Bênção da Romaria dos motociclistas na Prainha às 10h.

Romaria das mulheres com saída do Santuário de Vila Velha às 16h.

Missa da Romaria das mulheres na Prainha às 17h.

Apresentação do Coral da ArcelorMittal na Prainha às 19h.

24 de abril (segunda-feira)

Missa da CRB e Seminário no Campinho às 7h.

Romaria dos ciclistas com saída às 8h de Cobilândia.

Apresentação das Bandas de Congo no Campinho às 9h

Missa das pastorais sociais no Campinho às 10h.

Missa de encerramento na Prainha às 16h.

Horários das missas na capela do convento

Dia 16 de abril: 5h, 7h, 9h e 11h

De 17 a 21 de abril: 6h, 7h, 8h e 9h30

Dia 22 de abril: 6h, 7h30 e 11h

Dia 23 de abril: 5h, 7h, 11h e 14h

Dia 24 de abril: 0h, 2h, 6h, 9h e 12h