Fest Gastronomia: culinária capixaba, chefs e shows nacionais

De 7 a 9 de julho um megaevento vai reunir o melhor da culinária capixaba em um só lugar. O Fest Gastronomia acontece na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória, com muita diversão, música e, claro, muitos comes e bebes. O festival, realizado por A Gazeta, conta com diversas atrações gastronômicas, que envolvem a presença de chefs locais e nacionais de renome, restaurantes, estandes, feira de pequenos produtores, food trucks, premiação e muito mais. O megaevento terá ainda diversas opções de lazer para toda a família: espaço com recreação infantil, atrações culturais e uma intensa programação musical. No line-up, já estão garantidos dois nomes de peso. Frejat, no dia 7 de julho; e Vanessa da Mata, no dia 8 de julho. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente de projetos e eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, fala sobre a programação. Ouça a conversa completa!