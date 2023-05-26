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Fest Gastronomia: culinária capixaba, chefs e shows nacionais

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente de projetos e eventos da Rede Gazeta,  Bruno Araújo, fala sobre a programação

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 18:19

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

26 mai 2023 às 18:19
Fest Gastronomia
Fest Gastronomia Crédito: Divulgação
De 7 a 9 de julho um megaevento vai reunir o melhor da culinária capixaba em um só lugar. O Fest Gastronomia acontece na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória, com muita diversão, música e, claro, muitos comes e bebes. O festival, realizado por A Gazeta, conta com diversas atrações gastronômicas, que envolvem a presença de chefs locais e nacionais de renome, restaurantes, estandes, feira de pequenos produtores, food trucks, premiação e muito mais. O megaevento terá ainda diversas opções de lazer para toda a família: espaço com recreação infantil, atrações culturais e uma intensa programação musical. No line-up, já estão garantidos dois nomes de peso. Frejat, no dia 7 de julho; e Vanessa da Mata, no dia 8 de julho. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente de projetos e eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, fala sobre a programação. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mária Bonella - Bruno Araújo - 26-05-23

Serviço:

Quando: 7, 8 e 9 de julho de 2023
Onde: na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
Atrações: Prêmio HZ Gastrô, restaurantes, aulas com chefs, palestras, workshops, feira de pequenos produtores, degustações, área kids, atrações culturais e shows com artistas locais e nacionais
Ingressos: SuperTicket, a partir desta sexta-feira (26).

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