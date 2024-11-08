Fest Gastronomia 2024: tudo o que você precisa de saber sobre o evento

O Fest Gastronomia 2024 acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, na Área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória. Além dos shows musicais, aulas-show com chefs renomados, feiras, food trucks, atrações culturas e Área Kids, fazem parte do Fest alguns dos melhores restaurantes do Espírito Santo. Os estabelecimentos compõem um espaço que vai reunir, novamente, o melhor da gastronomia capixaba, em uma área totalmente coberta e climatizada, com palco para shows musicais e DJs. Por lá, as comidas custarão de R$ 20 a R$ 55.
A praça de alimentação do Fest ficará na sede social do Álvares e o acesso a ela será totalmente liberado para quem estiver no evento, assim como a participação nas aulas-shows dos chefs, sujeitas apenas à lotação dos auditórios. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, conta tudo sobre o evento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista José Carlos Schaeffer - Bruno Araújo - 08-11-24