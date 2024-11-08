Fest Gastronomia 2024: tudo o que você precisa de saber sobre o evento

A praça de alimentação do Fest ficará na sede social do Álvares e o acesso a ela será totalmente liberado para quem estiver no evento, assim como a participação nas aulas-shows dos chefs, sujeitas apenas à lotação dos auditórios. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, conta tudo sobre o evento. Ouça a conversa completa!