Ferrovia: ida a Temer e disputa judicial para garantir trecho no ES

Novas estratégias, tanto do governo do Estado quanto da bancada federal capixaba, tentam reverter o anúncio do governo federal de remanejar investimentos inicialmente previstos para o trecho de ferrovia entre Vitória e Presidente Kennedy para o Centro-Oeste do país. O senador Ricardo Ferraço já solicitou uma agenda com o próprio presidente Michel Temer para questionar os motivos da mudança.

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Já o Procurador-Geral do Estado, Alexandre Alves, busca o caminho jurídico para questionar o anúncio do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI).

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Acompanhe também a análise do jornalista Vinicius Valfré sobre a decisão de Temer.

ENTENDA

Em reunião na segunda-feira (02), em Brasília, o conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República anunciou que a contrapartida da Vale para renovar antecipadamente a concessão da Vitória-Minas será construir a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), que terá 383 quilômetros e interligará Água Boa, no Mato Grosso, ao entroncamento com a Ferrovia Norte-Sul, em Campinorte, Goiás.

O anúncio pegou alguns políticos e empresários capixabas de surpresa, já que o acordo já havia sido anunciado pelo presidente Michel Temer em várias ocasiões, entre elas na inauguração do Aeroporto de Vitória, em março.

A Vale foi questionada sobre as negociações com o governo federal e disse em nota que a prorrogação antecipada será submetida ao Conselho de Administração da empresa após análise das contrapartidas requeridas. A Secretaria do PPI não respondeu à reportagem.