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Ferrovia: ida a Temer e disputa judicial para garantir trecho no ES

Ouça as entrevistas do Procurador-Geral do Estado e do senador Ricardo Ferraço

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jul 2018 às 11:47
Novas estratégias, tanto do governo do Estado quanto da bancada federal capixaba, tentam reverter o anúncio do governo federal de remanejar investimentos inicialmente previstos para o trecho de ferrovia entre Vitória e Presidente Kennedy para o Centro-Oeste do país. O senador Ricardo Ferraço já solicitou uma agenda com o próprio presidente Michel Temer para questionar os motivos da mudança. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ricardo Ferraço - 04-07-18
Já o Procurador-Geral do Estado, Alexandre Alves, busca o caminho jurídico para questionar o anúncio do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI). 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Alves - 04-07-18
Acompanhe também a análise do jornalista Vinicius Valfré sobre a decisão de Temer.  
ENTENDA
Em reunião na segunda-feira (02), em Brasília, o conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República anunciou que a contrapartida da Vale para renovar antecipadamente a concessão da Vitória-Minas será construir a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), que terá 383 quilômetros e interligará Água Boa, no Mato Grosso, ao entroncamento com a Ferrovia Norte-Sul, em Campinorte, Goiás.
O anúncio pegou alguns políticos e empresários capixabas de surpresa, já que o acordo já havia sido anunciado pelo presidente Michel Temer em várias ocasiões, entre elas na inauguração do Aeroporto de Vitória, em março.
A Vale foi questionada sobre as negociações com o governo federal e disse em nota que a prorrogação antecipada será submetida ao Conselho de Administração da empresa após análise das contrapartidas requeridas. A Secretaria do PPI não respondeu à reportagem.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vinícius Valfré - 04-07-18

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