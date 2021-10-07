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Consumidor

Ferramenta vai "caçar" celulares pirata no e-commerce e bloquear ofertas

É o que explica o superintendente de Fiscalização da Anatel, Wilson Wellisch, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 out 2021 às 11:51
Conheça os aplicativos que ocultam e protegem arquivos no seu celular
Crédito: Pexels
Ainda neste ano, antes da Black Friday e do Natal, uma ferramenta desenvolvida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai entrar em funcionamento para "caçar" celulares piratas vendidos no comércio eletrônico. São considerados "piratas" os aparelhos que não tem a homologação da Anatel e, portanto, não são regulamentados para funcionar no Brasil. O vendedor, antes de exibir um produto na plataforma de e-commerce, terá que informar o código de homologação do aparelho que será vendido. A ferramenta vai confirmar se o número é válido. Se não for, o anúncio nem será veiculado no site. É o que explica o superintendente de Fiscalização da Anatel, Wilson Wellisch, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Wilson Wellisch - 07-10-21.mp3

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