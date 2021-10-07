Ferramenta vai "caçar" celulares pirata no e-commerce e bloquear ofertas

Ainda neste ano, antes da Black Friday e do Natal, uma ferramenta desenvolvida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai entrar em funcionamento para "caçar" celulares piratas vendidos no comércio eletrônico. São considerados "piratas" os aparelhos que não tem a homologação da Anatel e, portanto, não são regulamentados para funcionar no Brasil. O vendedor, antes de exibir um produto na plataforma de e-commerce, terá que informar o código de homologação do aparelho que será vendido. A ferramenta vai confirmar se o número é válido. Se não for, o anúncio nem será veiculado no site. É o que explica o superintendente de Fiscalização da Anatel, Wilson Wellisch, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!