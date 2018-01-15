Ferramenta prevê influência do clima sobre agricultura em 2018

Um sistema que permite o monitoramento da atividade da agricultura por meio do clima. Essa é a proposta do Sistema TempoCampo, resultado da intersecção de diversos projetos de pesquisa na área de modelagem agrícola e agrometeorologia. Com um banco de dados climáticos para todos os Estados brasileiros, o sistema oferece aos produtores a possibilidade de antever os efeitos do clima sobre determinadas culturas ao longo das safras.

O Sistema é constituído de um robusto conjunto de banco de dados de todos os Estados do Brasil. Sua função é simular o crescimento de uma planta frente as condições meteorológicas vigente. Ele monitora a meteorologia e a partir de um modelo fisiológico e matemático, tenta fazer um prognóstico para o futuro com esses dados para a produção agrícola. A previsão é feita para as plantações de cana-de-açúcar e de soja. Nesta edição do CBN Vitória, o professor doutor do Departamento de Engenharia de Biossistemas da Universidade de São Paulo (USP), Felipe Pilau apresenta mais detalhes. Confira!