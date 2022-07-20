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'Radar Sebrae'

Ferramenta orienta empreendedor sobre onde e como abrir um negócio

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o analista do Sebrae-ES, Bernardo Buteri, fala sobre o assunto

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 17:38

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

20 jul 2022 às 17:38
Sebrae
Sebrae Crédito: Divulgação Sebrae
Um ferramenta gratuita que ajuda empreendedor a abrir ou ampliar o seu negócio. Este é objetivo do "Radar Sebrae", plataforma de geolocalização de negócios que passou a funcionar no Espírito Santo, desde a última terça-feira (12). O Estado é o 14º da federação a contar com esse serviço. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), Bernardo Buteri, fala sobre o seu funcionamento. O 'Radar' agrega várias informações de dados, que são cruzados, de forma intuitiva e de fácil manuseio. Com alguns cliques, uma pessoa consegue ver onde tem saturação de determinados negócios, como uma padaria, por exemplo. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Mario Bonella - Bernardo Buteri - 20-07-22

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