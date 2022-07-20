Ferramenta orienta empreendedor sobre onde e como abrir um negócio

Um ferramentaque ajuda empreendedor a abrir ou ampliar o seuEste é objetivo do, plataforma de geolocalização de negócios que passou a funcionar no, desde a última terça-feira (12). O Estado é o 14º da federação a contar com esse serviço. Em entrevista ao, o analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), Bernardo Buteri, fala sobre o seu funcionamento. O 'Radar' agrega várias informações de dados, que são cruzados, de forma intuitiva e de fácil manuseio. Com alguns cliques, uma pessoa consegue ver onde tem saturação de determinados negócios, como uma padaria, por exemplo.