Férias escolares: autorização para viagens de menores pode ser emitida na internet

As férias escolares de julho chegaram e algumas famílias podem aproveitar o momento para viajar ou até mesmo permitir que as crianças e adolescentes conheçam um destino desacompanhados. Para garantir que a viagem ocorra de forma segura e dentro da legalidade, os pais precisam ficar atentos à exigência de um documento essencial: a autorização de viagem para menores de 16 anos. Uma das formas de garantir a viagem é através da Autorização Eletrônica de Viagem (AEV), que pode ser feita de forma 100% digital. Para explicar como funciona a solicitação do documento, a vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Fabiana Aurich, conversa com a CBN Vitória. Acompanhe.