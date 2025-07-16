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Documentação correta

Férias escolares: autorização para viagens de menores pode ser emitida na internet

Uma das formas é a Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) que pode ser feita de forma 100% digital.

Publicado em 16 de Julho de 2025 às 12:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 jul 2025 às 12:26
Férias, criança, viagem
Férias, criança, viagem, mala, féria Crédito: Freepik
As férias escolares de julho chegaram e algumas famílias podem aproveitar o momento para viajar ou até mesmo permitir que as crianças e adolescentes conheçam um destino desacompanhados. Para garantir que a viagem ocorra de forma segura e dentro da legalidade, os pais precisam ficar atentos à exigência de um documento essencial: a autorização de viagem para menores de 16 anos. Uma das formas de garantir a viagem é através da Autorização Eletrônica de Viagem (AEV), que pode ser feita de forma 100% digital. Para explicar como funciona a solicitação do documento, a vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Fabiana Aurich, conversa com a CBN Vitória. Acompanhe.
CBN - ENTREVISTA PATRÍCIA VALLIM - FABIANA AURICH - 16-07-25

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