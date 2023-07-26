Férias escolares: as orientações sobre cuidados com crianças no trânsito

As férias escolares chegaram e, neste momento, a segurança no trânsito precisa ser o primeiro item para a diversão de todos. Muitas crianças aproveitam esses dias livres para se divertir brincando na rua, andando de bicicleta ou até mesmo dando um passeio pela cidade com a família. Por isso, os cuidados precisam ser redobrados, principalmente pelos pais e responsáveis. Confira as orientações do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) para evitar transtornos e garantir a diversão de forma segura.

Correr para buscar uma bola que escapou ou até mesmo brincar de “pique” nas vias é muito comum nesse período. Porém, se não se atentar na hora de atravessar a rua, isso pode se tornar algo muito sério. O diretor de Segurança no Trânsito do Detran|ES, Fernando Stockler, alerta que nas atividades realizadas nas vias as crianças podem surpreender o motorista ou o motociclista, que podem não ter tempo de frear e acabar provocando um acidente. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Stockler fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!