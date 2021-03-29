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DIREITO DO TRABALHO

Feriado antecipado: como fica o pagamento do trabalhador essencial?

A entrevistada é Isabela Saar, advogada especialista em Direito do Trabalho

Publicado em 29 de Março de 2021 às 16:44

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 mar 2021 às 16:44
As atividades industrias são consideradas essenciais no Espírito Santo Crédito: Pexels
Nesta segunda-feira, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou uma lei municipal que autoriza a antecipação de feriados, a partir desta terça-feira (30). O objetivo do feriado prolongado é aumentar o isolamento físico entre as pessoas em um momento crítico de pandemia no Espírito Santo. Foram antecipados três feriados: Nossa Senhora da Penha (seria no dia 12 de abril - agora vai ser nesta terça, 30 de março); Corpus Christi (seria no dia 3 de junho - vai ser em 31 de março); Nossa Senhora da Vitória (seria no dia 8 de setembro - vai ser em 01 de abril). E a dúvida que é: como fica o pagamento dos trabalhadores de atividades essenciais durante o feriado?
Entrevista - Fabio Botacin - Isaballa Saar - 29-03-21
Quem nos ajuda a responder é a advogada especialista em Direito do Trabalho, Isabela Saar. Ouça!

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