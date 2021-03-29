Feriado antecipado: como fica o pagamento do trabalhador essencial?

Nesta segunda-feira, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou uma lei municipal que autoriza a antecipação de feriados, a partir desta terça-feira (30). O objetivo do feriado prolongado é aumentar o isolamento físico entre as pessoas em um momento crítico de pandemia no Espírito Santo. Foram antecipados três feriados: Nossa Senhora da Penha (seria no dia 12 de abril - agora vai ser nesta terça, 30 de março); Corpus Christi (seria no dia 3 de junho - vai ser em 31 de março); Nossa Senhora da Vitória (seria no dia 8 de setembro - vai ser em 01 de abril). E a dúvida que é: como fica o pagamento dos trabalhadores de atividades essenciais durante o feriado?