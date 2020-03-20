Feiras de Vitória terão 50% de redução no número de barracas

Feira Livre: novas regras Crédito: Ricardo Medeiros

Para evitar aglomeração de pessoas e consequentemente transmissão de coronavírus, as prefeituras da Grande Vitória têm orientado aos feirantes e consumidores sobre as melhores formas de higienização e cuidados ao ar livre. Em Vitória, a Secretaria de Meio Ambiente estabeleceu novas regras para o funcionamento das feiras livres, como a redução de 50% do número de barracas, criando um movimento de rodízio semanal entre os feirantes. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário da pasta da Capital, Luiz Emanuel Zouain, explica que os feirantes acima de 60 anos e os portadores de doenças crônicas estão sendo orientados a não estarem nas barracas, podendo ser substituídos por outros familiares.

As barracas serão distribuídas de forma alternada (não haverá uma em frente a outra), facilitando assim a movimentação mais espaçada dos frequentadores, evitando aglomerações. Provisoriamente estão suspensas as barracas de comida, como as de pastel, pão com carne, tapioca, entre outras.

Em Vila Velha, Marizete de Oliveira Silva, secretária municipal de Serviços Urbanos, divulgou uma nota técnica para evitar aglomeração de pessoas e consequentemente transmissão de coronavírus de forma a minimizar desabastecimento de alimentos à população. Ela explica que isso vai vigorar enquanto durar situação de emergência em saúde pública devido à pandemia de coronavírus.

Deve haver carros de som avisando nos bairros a forma de trabalho implantada nas feiras um dia antes da feira; reforçar a recomendação das pessoas permanecerem em suas casas, saindo apenas para o indispensável; em cada banca, deverá ter uma pessoa apenas para lidar com dinheiro e outras com os produtos.

Ouça a entrevista completa com as explicações dos dois secretários: