Feirão terá descontos de até 100% sobre juros e multas em Vitória

Os consumidores com dívidas atrasadas ou com os nomes negativados terão a oportunidade de renegociar os seus débitos a partir desta terça-feira, dia 3 de dezembro, no Estado. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória vai participar do Feirão Nacional do SPC, com descontos de até 100% sobre juros e multas e redução expressiva no valor principal da dívida.

Dados da CDL Vitória apontam que até outubro deste ano, mais de 733 mil pessoas estavam inadimplentes no Espírito Santo, totalizando cerca de 2,2 milhões de registros. A campanha será realizada até o dia 7 de dezembro, das 9 às 16 horas, no Ginásio Paulo Valiate Pimenta, localizado na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em Bento Ferreira. A expectativa é que 15 mil pessoas participem do evento, como explica em entrevista à CBN Vitória o gerente de negócios da CDL Vitória, Geraldo Calenzani.