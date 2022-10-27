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Cultura

Feira literária reúne autores capixabas e nacionais em Vila Velha

O secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior, fala sobre a programação

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 out 2022 às 11:37
Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha
Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
Lançamento de livros, encontros com escritores capixabas, saraus poéticos e muito mais. O Parque da Prainha, em Vila Velha recebe até este sábado (29), a primeira edição da Feira Literária de Vila Velha. O evento tem entrada gratuita. A programação ainda terá contação de histórias, oficinas literárias, batalhas de Slam (poesia falada), palestras e exposições de escolas, livrarias e editoras. A Feira literária também terá apresentação e mesa de debate com a presença de autores de destaque, como Bernadette Lyra, Caê Guimarães e Elisa Lucinda. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior, fala sobre a programação
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Renato Fonseca - 27-10-22

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