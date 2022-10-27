Feira literária reúne autores capixabas e nacionais em Vila Velha

Lançamento de livros, encontros com escritores capixabas, saraus poéticos e muito mais. O Parque da Prainha, em Vila Velha recebe até este sábado (29), a primeira edição da Feira Literária de Vila Velha. O evento tem entrada gratuita. A programação ainda terá contação de histórias, oficinas literárias, batalhas de Slam (poesia falada), palestras e exposições de escolas, livrarias e editoras. A Feira literária também terá apresentação e mesa de debate com a presença de autores de destaque, como Bernadette Lyra, Caê Guimarães e Elisa Lucinda. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior, fala sobre a programação