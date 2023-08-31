Feira dos Municípios tem início nesta quinta-feira; conheça todos os detalhes

Feira dos Municípios 2023 Crédito: Espírito Santo Convention & Visitors Bureau/Divulgação

A tradicional Feira dos Municípios está de volta a partir desta quinta-feira (31) no Parque de Exposições de Carapina e vai até o dia 03 de setembro. O evento, que teve sua primeira edição nos anos de 1970, volta após mais de 10 anos de hiato. Por muitos anos, a feira esteve no calendário oficial dos capixabas e retorna para divulgar as potencialidades dos municípios. Neste ano, entre as atrações, estão um minicarretela de Santa Teresa, polenta móvel, serenata italiana de Venda Nova do Imigrante, coagem de café de Brejetuba, moqueca de Conceição da Barra, rancho móvel de Ibatiba e minitombo da papa de Itarana. Os 78 municípios do Estado estarão presentes, divididos por regiões turísticas em dez grandes estandes, que vão apresentar a diversidade cultural, artística e gastronômica capixaba, desde a famosa moqueca até os doces típicos artesanais. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, traz detalhes da programação.

Na área externa, terá um parque de diversões e infláveis gigantes para todas as idades, além de uma roda gigante de 25 metros de altura e o famoso touro mecânico. Os visitantes também poderão apreciar uma encantadora exposição de flores. Para as crianças, a mini fazendinha será um espaço lúdico, especialmente preparado para a interação com os animais e momentos de diversão. A feira será organizada a partir de três eixos centrais. São eles: Negócios, que envolve a economia local de cada município; Cultura, com a exposição de tradições e artesanato locais; e Turismo, com a exibição da gastronomia, eventos e meios de hospedagem de cada município. Serão mais de 40 expressões culturais durantes todos os dias de feira, e uma praça de alimentação de 2.340 metros quadrados, com dez restaurantes temáticos com iguarias capixabas e 20 cervejarias artesanais do Estado, tudo para valorizar a produção local. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Weverson Meireles - 31-08-23.mp3

Serviço:

Feira dos Municípios do Espírito Santo

Data: 31 de agosto a 03 de setembro de 2023

Local: Parque de Exposições de Carapina - Avenida Marginal, 5.196 - Jardim Carapina, Serra.

Programação

DIA 31 - QUINTA (14:00 ÀS 22:00)

14h - Cortejo do Congo da Serra | Rua Principal

14h30 - Show ADEMAR TEIXEIRA | Palco Raízes

15h - Show GEAN OLIVEIRA E GIOVANI (moda de viola) | Palco Experiências

15h30 - Show FÁBIO COELHO | Palco Raízes

16h - Kinder Fon Der Land | Palco Experiências

16h - La Nostra Felicità (dança infantil) | Palco Raízes

17h - Balé convida Jongo Maria Preta e Zé Porto | Palco Experiências

17h - Maior Queijo Artesanal da região do Caparaó Capixaba | Coreto

18h - Serenata de Favela | Palco Raízes

18h30 - SOLENIDADE DE ABERTURA | Palco Raízes

20h30 - Boi Bijoca | Palco Experiências

20h - Show CARLOS BONA, CARLOS PAPEL E LULA D’VITÓRIA| Palco Pocar

21h30 - Show NANO VIANA | Palco Raízes

DIA 01 - SEXTA (14:00 ÀS 22:00)

14h30 - Folia de Reis de Jorge Narlim | Rua Principal

15h - PRESERVARTE | Palco Pocar

17h - Bumba meu Boi (Gota Pó e Poeira - Guaçuí/ES) | Coreto

18h - Show CHOROU BEBEL | Palco Raízes

19h - Congo de São Benedito | Coreto

19h - Show BIG BAT BLUES BAND | Palco Pocar

20h30 - Show SOLTOS E PRENSADOS | Palco Raízes

21h30 - Show ANDRÉ PRANDO | Palco Pocar

23h - DJ ZAPPIE | Palco Raízes

DIA 02 - SÁBADO (10:00 ÀS 22:00)

10h - A história do Boi de Sol | Palco Experiências

11h - Grupo Folclórico Pomerano Fauhan | Palco Experiências

12h - Show BANDA 522 | Palco Raízes

12h - Lira Municipal Mateus Toscano | Palco Experiências

13h - Tombo da Papa | Palco Experiências

13h - Rei de Boi do Mestre Lino | Rua Principal

15h - Jongo de São Mateus | Rua Principal

16h - Quadrilha Sinhá da Mata | Palco Experiências

17h - Boi Juruba | Rua Principal

17h - Mini Carretela | Palco Experiências

14h - Caxambu - Dança em Roda | Palco Experiências

14h - Colônia Fratelli D’Italia | Palco Pocar

15h - Boi Azulão | Palco Experiência

18h - Show SUINDARA | Palco Raízes

18h30 - Mini Tombo da Polenta | Palco Experiências

19h - Show AMARO LIMA | Palco Pocar

20h - Dança Alemã| Palco Experiências

20h - Mini Coagem do Maior e Melhor Café do Mundo (Brejetuba) | Coreto

20h30 - Show BELLA MATTAR | Palco Raízes

20h30 - Show FORRÓ BEM TI VI | Palco Raízes

21h30 - Show CASACA com participação da BANDA DE CONGO DE

JACARANEMA | Palco Pocar

DIA 03 - DOMINGO (10 ÀS 22:00)

11h - Capoeira de Ponto Belo - Associação Cultural Educarte | Palco

Experiências

12h - Moqueca Gigante | Palco Experiências

12h - Show PAULA CASSARO | Palco Raízes

13h - Quadrilha Os Carroceiros | Palco Experiências

13h - Grupo Blumen Der Erde Volkstanzgruppe Palco Pocar

14h - Grupo Folklorístico Piccolo Pavone | Palco Experiências

14h30 - Show ANDRÉ MATOS E BETO CALIL | Palco Raízes

16h - Guerreiros Indígenas (Aracruz/ES) | Palco Experiências

15h - Jongo Mãe África, Pátria Amada Brasil | Palco Experiências

17h - Show MONIQUE ROCHA | Palco Raízes

17h - Banda Marcial Bammuja | Palco Experiências