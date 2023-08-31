Feira dos Municípios tem início nesta quinta-feira; conheça todos os detalhes

A tradicional Feira dos Municípios está de volta a partir desta quinta-feira (31) no Parque de Exposições de Carapina e vai até o dia 03 de setembro. O evento, que teve sua primeira edição nos anos de 1970, volta após mais de 10 anos de hiato. Por muitos anos, a feira esteve no calendário oficial dos capixabas e retorna para divulgar as potencialidades dos municípios. Neste ano, entre as atrações, estão um minicarretela de Santa Teresa, polenta móvel, serenata italiana de Venda Nova do Imigrante, coagem de café de Brejetuba, moqueca de Conceição da Barra, rancho móvel de Ibatiba e minitombo da papa de Itarana. Os 78 municípios do Estado estarão presentes, divididos por regiões turísticas em dez grandes estandes, que vão apresentar a diversidade cultural, artística e gastronômica capixaba, desde a famosa moqueca até os doces típicos artesanais. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, traz detalhes da programação.
Na área externa, terá um parque de diversões e infláveis gigantes para todas as idades, além de uma roda gigante de 25 metros de altura e o famoso touro mecânico. Os visitantes também poderão apreciar uma encantadora exposição de flores. Para as crianças, a mini fazendinha será um espaço lúdico, especialmente preparado para a interação com os animais e momentos de diversão. A feira será organizada a partir de três eixos centrais. São eles: Negócios, que envolve a economia local de cada município; Cultura, com a exposição de tradições e artesanato locais; e Turismo, com a exibição da gastronomia, eventos e meios de hospedagem de cada município. Serão mais de 40 expressões culturais durantes todos os dias de feira, e uma praça de alimentação de 2.340 metros quadrados, com dez restaurantes temáticos com iguarias capixabas e 20 cervejarias artesanais do Estado, tudo para valorizar a produção local. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Weverson Meireles - 31-08-23.mp3
Serviço:
Feira dos Municípios do Espírito Santo
Data: 31 de agosto a 03 de setembro de 2023
Local: Parque de Exposições de Carapina - Avenida Marginal, 5.196 - Jardim Carapina, Serra.
Programação
DIA 31 - QUINTA (14:00 ÀS 22:00)
14h - Cortejo do Congo da Serra | Rua Principal
14h30 - Show ADEMAR TEIXEIRA | Palco Raízes
15h - Show GEAN OLIVEIRA E GIOVANI (moda de viola) | Palco Experiências
15h30 - Show FÁBIO COELHO | Palco Raízes
16h - Kinder Fon Der Land | Palco Experiências
16h - La Nostra Felicità (dança infantil) | Palco Raízes
17h - Balé convida Jongo Maria Preta e Zé Porto | Palco Experiências
17h - Maior Queijo Artesanal da região do Caparaó Capixaba | Coreto
18h - Serenata de Favela | Palco Raízes
18h30 - SOLENIDADE DE ABERTURA | Palco Raízes
20h30 - Boi Bijoca | Palco Experiências
20h - Show CARLOS BONA, CARLOS PAPEL E LULA D’VITÓRIA| Palco Pocar
21h30 - Show NANO VIANA | Palco Raízes
DIA 01 - SEXTA (14:00 ÀS 22:00)
14h30 - Folia de Reis de Jorge Narlim | Rua Principal
15h - PRESERVARTE | Palco Pocar
17h - Bumba meu Boi (Gota Pó e Poeira - Guaçuí/ES) | Coreto
18h - Show CHOROU BEBEL | Palco Raízes
19h - Congo de São Benedito | Coreto
19h - Show BIG BAT BLUES BAND | Palco Pocar
20h30 - Show SOLTOS E PRENSADOS | Palco Raízes
21h30 - Show ANDRÉ PRANDO | Palco Pocar
23h - DJ ZAPPIE | Palco Raízes
DIA 02 - SÁBADO (10:00 ÀS 22:00)
10h - A história do Boi de Sol | Palco Experiências
11h - Grupo Folclórico Pomerano Fauhan | Palco Experiências
12h - Show BANDA 522 | Palco Raízes
12h - Lira Municipal Mateus Toscano | Palco Experiências
13h - Tombo da Papa | Palco Experiências
13h - Rei de Boi do Mestre Lino | Rua Principal
15h - Jongo de São Mateus | Rua Principal
16h - Quadrilha Sinhá da Mata | Palco Experiências
17h - Boi Juruba | Rua Principal
17h - Mini Carretela | Palco Experiências
14h - Caxambu - Dança em Roda | Palco Experiências
14h - Colônia Fratelli D’Italia | Palco Pocar
15h - Boi Azulão | Palco Experiência
18h - Show SUINDARA | Palco Raízes
18h30 - Mini Tombo da Polenta | Palco Experiências
19h - Show AMARO LIMA | Palco Pocar
20h - Dança Alemã| Palco Experiências
20h - Mini Coagem do Maior e Melhor Café do Mundo (Brejetuba) | Coreto
20h30 - Show BELLA MATTAR | Palco Raízes
20h30 - Show FORRÓ BEM TI VI | Palco Raízes
21h30 - Show CASACA com participação da BANDA DE CONGO DE
JACARANEMA | Palco Pocar
DIA 03 - DOMINGO (10 ÀS 22:00)
11h - Capoeira de Ponto Belo - Associação Cultural Educarte | Palco
Experiências
12h - Moqueca Gigante | Palco Experiências
12h - Show PAULA CASSARO | Palco Raízes
13h - Quadrilha Os Carroceiros | Palco Experiências
13h - Grupo Blumen Der Erde Volkstanzgruppe Palco Pocar
14h - Grupo Folklorístico Piccolo Pavone | Palco Experiências
14h30 - Show ANDRÉ MATOS E BETO CALIL | Palco Raízes
16h - Guerreiros Indígenas (Aracruz/ES) | Palco Experiências
15h - Jongo Mãe África, Pátria Amada Brasil | Palco Experiências
17h - Show MONIQUE ROCHA | Palco Raízes
17h - Banda Marcial Bammuja | Palco Experiências
18h - Show EMERSON XUMBREGA | Palco Pocar