Feira dos Municípios: estande conta a origem do povo capixaba

Marcada para ocorrer entre os dias 6 e 9 de junho, no Pavilhão de Carapina, a Feira dos Municípios terá um estande especial para contar a história da origem do Espírito Santo. Organizado pelo departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o espaço apresentará, de maneira lúdica, passado e presente da história capixaba. Dos povos que viviam aqui antes da chegada dos portugueses, em 1535, à chegada das culturas que ajudaram a construir os 78 municípios, o passeio propõe uma viagem por todo o solo espírito-santense. Em entrevista à CBN Vitória, a doutora em História e idealizadora do estande, Patrícia Merlo, conta como surgiu a ideia. "Esse espaço é a alma do evento como um todo", disse. Ouça a conversa completa!