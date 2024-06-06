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Feira dos Municípios: estande conta a origem do povo capixaba

Ouça entrevista com a doutora em História, Patrícia Merlo

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 jun 2024 às 11:12
Encontro das Origens Capixabas, na Feira dos Municípios 2024
Encontro das Origens Capixabas, na Feira dos Municípios 2024 Crédito: Divulgação
Marcada para ocorrer entre os dias 6 e 9 de junho, no Pavilhão de Carapina, a Feira dos Municípios terá um estande especial para contar a história da origem do Espírito Santo. Organizado pelo departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o espaço apresentará, de maneira lúdica, passado e presente da história capixaba. Dos povos que viviam aqui antes da chegada dos portugueses, em 1535, à chegada das culturas que ajudaram a construir os 78 municípios, o passeio propõe uma viagem por todo o solo espírito-santense. Em entrevista à CBN Vitória, a doutora em História e idealizadora do estande, Patrícia Merlo, conta como surgiu a ideia. "Esse espaço é a alma do evento como um todo", disse. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Patrícia Merlo - 06-06-24.mp3

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