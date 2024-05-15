Feira dos Municípios acontece em junho na Serra; conheça detalhes

Tendo retornando à programação cultural e turística do Espírito Santo no último ano, a Feira dos Municípios 2024 já tem data marcada para acontecer: do dia 6 ao dia 9 de junho. O evento, gratuito para o público, contará com um parque de diversões, espaço gastronômico com diversos food trucks e atrações musicais. Na feira, todos os 78 municípios do Espírito Santo marcarão presença, cada um destacando sua cultura e relevância regional. Serão montados diversos estandes que exibirão as características únicas de cada cidade. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini Filho, fala sobre o assunto.