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Tradição capixaba

Feira dos Municípios acontece em junho na Serra; conheça detalhes

Ouça entrevista com o diretor-geral da Aderes, Alberto Gavini Filho

Publicado em 15 de Maio de 2024 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mai 2024 às 11:13
Os estandes da Feira dos Municípios estão sendo montados no Parque de Exposições de Carapina, na Serra
Os estandes da Feira dos Municípios  Crédito: Leryani Viana
Tendo retornando à programação cultural e turística do Espírito Santo no último ano, a Feira dos Municípios 2024 já tem data marcada para acontecer: do dia 6 ao dia 9 de junho. O evento, gratuito para o público, contará com um parque de diversões, espaço gastronômico com diversos food trucks e atrações musicais. Na feira, todos os 78 municípios do Espírito Santo marcarão presença, cada um destacando sua cultura e relevância regional. Serão montados diversos estandes que exibirão as características únicas de cada cidade. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini Filho, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Alberto Farias Gavini Filho - 15-05-24
Data: 6 a 9 de junho
Local: Pavilhão de Carapina
Horário de funcionamento:
Quinta-feira (06 de junho) - 14h às 22h
Sexta-feira (07 de junho) - 14h às 22h
Sábado (08 de junho) - 10h às 22h

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