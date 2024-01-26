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Entrevista

Feira de rochas ornamentais no ES prevê movimentar R$ 1 bilhão em negócios

Estado é o maior exportador de rochas naturais do país

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 17:40

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 jan 2024 às 17:40
Rochas Ornamentais
Rochas Ornamentais Crédito: Sindirochas
No ano de 2023, o Espírito Santo foi o maior exportador de rochas ornamentais do Brasil, acumulando mais de US$ 914 mil — o montante representou 82,24% do valor total das rochas naturais exportadas pelo país. No ritmo deste crescimento, Vitória recebe mais uma edição da Vitória Stone Fair, a maior feira de rochas ornamentais das Américas e referência no setor de pedras naturais, entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a CEO da Milanez & Milaneze, empresa que organiza a Vitória Stone Fair, Flavia Milaneze detalha como o setor de rochas ornamentais movimenta o Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Flavia Milaneze - 26-01-24

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