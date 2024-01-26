Feira de rochas ornamentais no ES prevê movimentar R$ 1 bilhão em negócios

No ano de 2023, o Espírito Santo foi o maior exportador de rochas ornamentais do Brasil, acumulando mais de US$ 914 mil — o montante representou 82,24% do valor total das rochas naturais exportadas pelo país. No ritmo deste crescimento, Vitória recebe mais uma edição da Vitória Stone Fair, a maior feira de rochas ornamentais das Américas e referência no setor de pedras naturais, entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro.