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Sabores da Terra

Feira de produção agrícola capixaba é retomada em Vitória com protocolos de segurança

O entrevistado é o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 20:07

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 jul 2021 às 20:07
Feira Sabores da Terra 2021, na Praça do Papa, em Vitória
Feira Sabores da Terra 2021, na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Renata Nascimento/Divulgação
A partir desta quinta-feira (29), acontece na Praça do Papa a Feira Sabores da Terra 2021. Serão 700 empreendedores - cerca de 300 expondo diretamente na feira - oferecendo produtos da agricultura familiar, economia solidária e do artesanato capixaba. Entre os destaques estão a cocada e biscoito de café, doce de leite de búfala, pão de abóbora, geleia de pimenta, torresmo de rolo, café especial com notas de frutas vermelhas, e outras delícias do campo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente da a Agência de Desenvolvimentos das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, deu detalhes da feira, que vai seguir uma série de protocolos de biossegurança. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Alberto Farias Gavini Filho - 29/07/2021

Serviço

  • Feira Sabores da Terra
  • Data: 29 de julho a 1° de agosto de 2021
  • Horário: quinta-feira e sexta-feira das 16h às 22h; sábado das 10h às 22h; e domingo das 10h às 18h
  • Local: Praça do Papa, Vitória
  • Entrada gratuita

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