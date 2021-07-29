Feira de produção agrícola capixaba é retomada em Vitória com protocolos de segurança

A partir desta quinta-feira (29), acontece na Praça do Papa a Feira Sabores da Terra 2021. Serão 700 empreendedores - cerca de 300 expondo diretamente na feira - oferecendo produtos da agricultura familiar, economia solidária e do artesanato capixaba. Entre os destaques estão a cocada e biscoito de café, doce de leite de búfala, pão de abóbora, geleia de pimenta, torresmo de rolo, café especial com notas de frutas vermelhas, e outras delícias do campo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente da a Agência de Desenvolvimentos das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, deu detalhes da feira, que vai seguir uma série de protocolos de biossegurança. Ouça: