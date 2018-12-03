Fecomércio traz estimativa com prejuízo durante greve dos rodoviários

Os efeitos da greve dos rodoviários nesta segunda-feira (03): por conta da greve, a Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), estima que a queda no movimento das lojas foi de 50%, dando um prejuízo diário de até R$ 10 milhões para os comerciantes. De acordo com o Presidente da Federação, José Lino Sepulcri, a preocupação também existe em torno da expectativa com relação a época do final de ano. Afinal, é nessa época do ano que as compras de Natal e Ano Novo também costumam movimentar o comércio. Confira!