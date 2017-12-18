Fecomércio pede bom senso aos rodoviários para que não façam greve

Após uma primeira assembleia, na manhã desta segunda-feira (18), o Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) aprovou, por unanimidade, a greve da categoria a partir desta terça (19). Haverá uma nova assembleia na tarde desta segunda, com os demais trabalhadores da categoria. O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, pediu bom senso ao presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, para que a greve não aconteça. A justificativa seria o período de recuperação do mercado no Espírito Santo, aliado a intensa procura dos consumidores ao comércio em geral para as compras de final de ano.
Sepulcri também fez um balanço de 2017 para o comércio capixaba. Ele ressalta que, mesmo diante das dificuldades da economia, e a paralisação da Polícia Militar em fevereiro, as projeções apontam que no próximo ano o comércio terá um crescimento de 3% se comparado com 2017, que deve fechar o ano com aumento de 2% no faturamento. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - José Lino Sepulcri - 18-12-17