Fecomércio: linha de crédito especial para comerciantes no Sul

Iconha vive situação de extrema necessidade, após a chuva dos últimos dias. Nem o comércio pode atender às necessidades dos moradores. A chuva inundou a cidade e entrou nas lojas inutilizando todos os produtos. Até os bancos estão impossibilitados de abrir para os clientes. Lojas de móveis e eletrodomésticos perderam as mercadorias. Comércios de alimentos também ficaram sem seus estoques. A cidade depende de doações. Nesse cenário, a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) estuda uma linha de crédito especial para comerciantes afetados no Sul. Acompanhe a entrevista com João Elvécio Faé - Vice-presidente da Fecomércio.