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AFETADOS PELA CHUVA

Fecomércio: linha de crédito especial para comerciantes no Sul

Lojas de móveis e eletrodomésticos perderam as mercadorias. Comércios de alimentos também ficaram sem seus estoques. A cidade depende de doações

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 14:03

Publicado em 

20 jan 2020 às 14:03
Iconha vive situação de extrema necessidade, após a chuva dos últimos dias. Nem o comércio pode atender às necessidades dos moradores. A chuva inundou a cidade e entrou nas lojas inutilizando todos os produtos. Até os bancos estão impossibilitados de abrir para os clientes. Lojas de móveis e eletrodomésticos perderam as mercadorias. Comércios de alimentos também ficaram sem seus estoques. A cidade depende de doações. Nesse cenário, a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) estuda uma linha de crédito especial para comerciantes afetados no Sul. Acompanhe a entrevista com João Elvécio Faé - Vice-presidente da Fecomércio.
Entrevista - Patricia Vallim - João Elvécio Faé - 20-01-20

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