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Economia

Fecomércio: abertura de supermercados e shoppings aos domingos é assunto pacificado

O empresário Idalberto Luiz Moro irá comendar a Federação do Comércio entre os anos de 2022 a 2026

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 jun 2022 às 11:52
Idalberto Moro é o novo presidente da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES)
Idalberto Moro é o novo presidente da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) Crédito: Divulgação
A nova diretoria da Federação do Comércio do Espírito Santo, que toma posse nesta quarta-feira (29), definiu que vai construir uma nova sede para a entidade. O prédio, que ainda vai ser desenhado, vai ficar num terreno que a Fecomércio já possui, de cerca de 4 mil m2, em Santa Lúcia, próximo da Casa do Comércio, onde hoje fica a diretoria da instituição. A nova diretoria eleita para a gestão 2022-2026 será presidida pelo empresário Idalberto Luiz Moro. Segundo ele, a nova diretoria terá como missão incrementar as atividades de um setor que é o maior arrecadador de ICMS do Espírito Santo, que registrou R$ 8 bilhões em 2021, e que conta com mais de 132 mil estabelecimentos formais e mais de 680 mil trabalhadores. Ouça as explicações completas!
Entrevista Fernanda Queiroz - Idalberto Moro - 29-06-22
O novo presidente quer adotar práticas inovadoras com uso intensivo de tecnologias de processos que substituam métodos de eficácia discutível. E quer fazer do Senac um hub de inovação, ancorando na entidade as ações de planejamento e fomento à incubação de processos e produtos inovadores. Uma outra discussão, que até então era recorrente no setor, envolvia o funcionamento de supermercados e shoppings aos domingos. Para Idalberto Moro, este é um assunto já pacificado no setor, que entende que é importante manter os serviços em funcionamento, inclusive aos domingos. 

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