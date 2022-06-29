Fecomércio: abertura de supermercados e shoppings aos domingos é assunto pacificado

A nova diretoria da Federação do Comércio do Espírito Santo, que toma posse nesta quarta-feira (29), definiu que vai construir uma nova sede para a entidade. O prédio, que ainda vai ser desenhado, vai ficar num terreno que a Fecomércio já possui, de cerca de 4 mil m2, em Santa Lúcia, próximo da Casa do Comércio, onde hoje fica a diretoria da instituição. A nova diretoria eleita para a gestão 2022-2026 será presidida pelo empresário Idalberto Luiz Moro. Segundo ele, a nova diretoria terá como missão incrementar as atividades de um setor que é o maior arrecadador de ICMS do Espírito Santo, que registrou R$ 8 bilhões em 2021, e que conta com mais de 132 mil estabelecimentos formais e mais de 680 mil trabalhadores. Ouça as explicações completas!
Entrevista Fernanda Queiroz - Idalberto Moro - 29-06-22
O novo presidente quer adotar práticas inovadoras com uso intensivo de tecnologias de processos que substituam métodos de eficácia discutível. E quer fazer do Senac um hub de inovação, ancorando na entidade as ações de planejamento e fomento à incubação de processos e produtos inovadores. Uma outra discussão, que até então era recorrente no setor, envolvia o funcionamento de supermercados e shoppings aos domingos. Para Idalberto Moro, este é um assunto já pacificado no setor, que entende que é importante manter os serviços em funcionamento, inclusive aos domingos.