Fecomércio: abertura de supermercados e shoppings aos domingos é assunto pacificado

A nova diretoria da Federação do Comércio do Espírito Santo, que toma posse nesta quarta-feira (29), definiu que vai construir uma nova sede para a entidade. O prédio, que ainda vai ser desenhado, vai ficar num terreno que a Fecomércio já possui, de cerca de 4 mil m2, em Santa Lúcia, próximo da Casa do Comércio, onde hoje fica a diretoria da instituição. A nova diretoria eleita para a gestão 2022-2026 será presidida pelo empresário Idalberto Luiz Moro. Segundo ele, a nova diretoria terá como missão incrementar as atividades de um setor que é o maior arrecadador de ICMS do Espírito Santo, que registrou R$ 8 bilhões em 2021, e que conta com mais de 132 mil estabelecimentos formais e mais de 680 mil trabalhadores. Ouça as explicações completas!